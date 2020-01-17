Друга втрата за дві доби: на Донбасі загинув воїн.

Різдвяний дух музики

Марта Кузій-Андрущак

Цьогорічні музичні перформанси роблять впевнені кроки в нову декаду: все ж ми тепер у 20-х роках! Якими вони стануть, – підуть у мультидисциплінарність, як II фестиваль «BachContemporary», чи завузяться до нішевости, а може доповняться оленячим антуражем і європеїзуються під впливом зміни дати святкувань?