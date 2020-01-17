Друга втрата за дві доби: на Донбасі загинув воїн.

 

Минулої доби внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув військовослужбовець, котрий воював у 72-гій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, старший солдат Ігор Хімічук.

 

 

Про це у п’ятницю, 17 січня, повідомив у Facebook голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

 

“Внаслідок снайперського обстрілу противником загинув військовослужбовець, водій відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області, допущений до виконання службових обов’язків в 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, старший солдат Ігор Хімічук”, – йдеться у повідомленні.

 

Як інформував штаб Операції Об'єднаних сил, 16 січня збройні формування Росії 12 разів порушили режим припинення вогню; один військовослужбовець загинув.

 

У січні на Донбасі загинуло вже п'ятеро воїнів.

 

17.01.2020

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