Поліція відкрила справу через гакерську атаку на "Квартал 95" і Burisma.

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження та ініціює створення міжнародної слідчої групи у зв'язку з хакерською атакою на сайти кількох українських компаній, зокрема Burisma Holdins і студії "Квартал 95". Згідно з попередньою інформацією, атаку, правдоподібно, здійснили спецслужби РФ.

Про це заявив помічник міністра внутрішніх справ Артем Міняйло на брифінгу в четвер, повідомила аґенція "Інтерфакс-Укрїана".

З його слів, гакерську атаку було вчинено з метою викрадення персональних даних співробітників і заволодіння електронними листами керівників компаній.

Ґазета The New York Times раніше написала: на початку гакери атакували українську газову компанію Burisma, в той час, коли у США активно йшло розслідування проти президента США Дональда Трампа.

Наразі все ще не зрозуміло, що саме шукали гакери, повідомили репортерам NYT експерти з безпеки. Втім, час атак вказує на те, що вони могли шукати компрометуючий матеріал на сім'ю Байдена.

Попередньо, гакери були пов'язані з підрозділом військової розвідки ГРУ РФ і використовували фішингові електронні листи, щоб отримати доступ до імен користувачів і паролів.

Згідно з даними видання, вони створювали підроблені сайти дочірніх компаній Burisma і відправляли співробітникам компанії електронні листи, призначені для внутрішньої комунікації. Відтак, гакерам вдалося отримати облікові дані деяких співробітників і успішно проникнути на один із серверів компанії.