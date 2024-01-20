Кремлівські гакери зламали корпоративну мережу Microsoft.

Атаки зазнали, зокрема, скриньки електронної пошти керівництва компанії.

 

 

Спонсороване російською державою гакерське угруповання Midnight Blizzard (відоме під назвою Nobelium) атакувало корпоративні системи Microsoft. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на офіційний блог компанії.

 

За даними Microsoft, гакери здійснювали злочинні дії з кінця листопада 2023 року. Факт атаки було виявлений 12 січня, проте інформацію про неї компанія оприлюднила лише зараз.

 

Атаки зазнали, зокрема, скриньки електронної пошти керівництва Microsoft. За словами представників компанії, російські гакери змогли отримати доступ до «дуже невеликого відсотка» облікових записів корпоративної електронної пошти Microsoft, включно з членами її найвищого керівництва та співробітниками, які відповідають за кібербезпеку, юридичні та інші функції.

 

Компанія заявила, що розслідування зламу засвідчило, що гакери Midnight Blizzard спочатку атакували облікові записи електронної пошти, на яких була інформація про них. Microsoft заявила, що розслідувала інцидент і припинила шкідливу діяльність, заблокувавши доступ зловмисників до своїх систем.

 

«Ця атака показує, що ризик, який становить для всіх організацій і компаній добре забезпечені ресурсами державні структури інших країн, такі як Midnight Blizzard, залишається високим», – заявили в компанії.

 

Водночас представники Microsoft запевнили, що атака не призвела до вразливості в її продуктах чи послугах. «На сьогоднішній день немає жодних доказів того, що зловмисник мав якийсь доступ до середовищ клієнтів, виробничих систем, вихідного коду або систем штучного інтелекту», – пояснили в компанії.

20.01.2024

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