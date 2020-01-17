Гончарук подав заяву про відставку.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук подав Президентові України заяву про відставку.

Про це Гончарук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Я прийшов на посаду – виконувати програму Президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до Президента, я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в парламент», – розповів голова уряду.

Нагадаємо, напередодні в інтернеті опублікували компромат на Гончарука – аудіозапис наради за участю урядовців, під час котрої прем’єр-міністр називав примітивними економічні знання Володимира Зеленського. Голова уряду у своїй заяві напередодні ствердив, що ініціаторами скандалу є недруги Президента та Кабміну.

«Він – людина, якій українці висловили безпрецедентну довіру. І він має повне право оцінювати єфективність кожного члена своєї команди, що змінює країну», – зазначає Гончарук у своїй заяві у п’ятницю.

Прем’єр частково підтвердив автентичність записів, однак зазначив, що вони скомпільовані.

«В останні дні всі ви стали свідками подій, що розгортаються навколо злитих в мережу файлів, змонтованих з фрагментів записів нарад в уряді. Їхній зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда – не поважаємо Президента, який є нашим політичним лідером. Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків, вигідно, щоб так виглядало. Але це неправда», – виправдовується прем’єр.

Наголосимо: згідно зі статтею 115 Конституції України, прем’єр-міністр має подавати заяву про відставку Верховній Раді. Президент не має повноважень вносити до парламенту подання про звільнення голови уряду.

15 січня в YouTube на щойно створеному каналі "Як ошукати президента" виклали запис наради, під час котрої особа з голосом прем'єр-міністра України Олексія Гончарука висловлюється про економічні погляди Володимира Зеленського як "примітивні".

"Ідея в тому, що корупціонери в тому сенсі, що Маркарова і Ротшильди просто заробляють гроші, – це перший страх. Другий страх – це все гроші Петра Порошенка... У Зеленського є дуже примітивне розуміння економічних процесів", – ідеться на одному зі записів.

"Відповідь на питання у нього – говорить: "Усі барани"... Він каже: "Льоша, перестань мені морочити голову. Можете мені нормально пояснити: у нас дірка в бюджеті 50 мільярдів? І як?" – каже голос Гончарука.

Голова уряду начебто пропонує підхід до Зеленського на тему гривні й бюджетного дефіциту: "Треба показувати, і треба, щоб виглядало, будемо говорити, дуже реалістично, чесно. Тому що поки у нас не буде у Президента в голові відповіді на це питання – у нього буде порожнє місце там. І до нього буде прилітати ця хрєнь на тему облігацій. Вона потрапляє в голову тільки тому, що у нього є туман", – говорить голос, який приписують Гончаруку.

Учора пресслужба уряду в офіційному повідомленні зазначала вчора: "Інформація щодо заяви про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності".

Натомість прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму вчорашньому відеозверненні, коментуючи скандал, заявив, що проти команди Президента й уряду працює багато людей, "яким хотілося, щоб нам нічого не вдалося, щоб Україні не вдалося".