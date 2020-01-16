Сенат США розпочав процедуру імпічменту Трампа.

Розгляд конкретних звинувачень очікується 21 січня.

У четвер, 16 січня, американський Сенат офіційно розпочав процес імпічменту президента Дональда Трампа. У верхню палату Конґресу прибули семеро затверджених Палатою представників законодавців, котрі репрезентують сторону обвинувачення. Про це повідомило радіо Voice of America.

Очолює групу обвинувачення конґресмен-демократ Адам Шифф. Він зачитав обидва пункти звинувачення проти Трампа: зловживання службовими повноваженнями і перешкоджання роботі Конґресу.

«Дональд Трамп зловжив владою президента», – заявив Шифф, вказавши, що Трамп примушував владу України втрутитися в майбутні президентські вибори в США і тим самим порушив президентську присягу. Пізніше, за словами Шиффа, Трамп перешкоджав Палаті представників Конґресу США в проведенні розслідування у цій справі.

Розгляд конкретних звинувачень проти Дональда Трампа розпочнеться у вівторок, 21 січня.

Тимчасовий голова Сенату Чак Ґресслі (Chuck Grassley) привів до присяги голову Верховного суду Джона Робертса (John Roberts), котрий головуватиме на процесі в Сенаті у справі про імпічмент. Сам Робертс не володіє правом голосу. Рішення про імпічмент Трампа ухвалюватимуть 100 сенаторів, котрі на процесі виконуватимуть роль присяжних.

Для оголошення імпічменту Трампу необхідно, щоб це рішення підтримали дві третини сенаторів. Експерти вважають це малоймовірним, оскільки в Сенаті більшість належить республіканцям.