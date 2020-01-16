Доїхати з Тернополя до Києва стане зручніше.

Від 23 січня Укрзалізниця збільшує періодичність курсування швидкісного поїзда Інтерсіті № 747 Київ – Тернопіль: він курсуватиме щоденно замість через день. Про це повідомляє сайт Укрзалізниці.

Ці зміни дозволять значно покращити сполучення Тернополя зі столицею, – переконані в Укрзалізниці. До того ж потяг забезпечуватиме зручну пересадку в Києві на внутрішні та міжнародні маршрути.

Поки що немає графіку курсування цього поїзда на дати після 23 січня. Як зазначили в Укрзалізниці, його ще узгоджують. Зараз швидкісний потяг Інтерсіті № 747 курсує через день. Він вирушає з Києва о 16:41, а прибуває до Тернополя о 22:42. У зворотному напрямку з Тернополя він вирушає 04:04 та прибуває до Києва о 10:03. Зупинки передбачені на станціях Волочиськ, Хмельницький, Деражня, Гнівань. Вінниця, Калинівка-1 та Козятин.

Фото: Микола Василечка/commons.wikimedia.org

Квитки на потяг можна буде придбати в залізничних касах або онлайн.