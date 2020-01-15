У Тернополі обмежать масові заходи в закритих приміщеннях.

Від 15 січня в Тернополі рекомендовано тимчасово припинити проведення загальноміських заходів у закритих приміщеннях. Метою такого обмеження є запобігти поширенню захворюваності на грип і ГРВІ на території Тернопільської міської територіальної громади. Відповідне рішення ухвалили на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.

Водночас карантину в закладах освіти в місті не оголошували. Всі дитсадки, школи та позашкільні установи працюють у звичному режимі, навчальний процес триває.

Медики інформують: стан захворюваності на ГРВІ та грип у Тернополі нижчий від порогових показників, а середній відсоток дітей, відсутніх у класах тернопільських закладів середньої освіти через захворюваність на грип і ГРВІ, не перевищує 3,5%. Тим часом рішення про тимчасове припинення навчального процесу можуть ухвалювати самостійно керівники окремих навчальних закладів за умови відсутності 20% і більше дітей у класі через захворюваність на грип і ГРВІ. Станом на 15 січня 2020 року в Тернополі таких випадків не зафіксовано, – повідомили у пресслужбі Тернопільської міськради.

Нагадаємо, вчора для вивчення потенційної загрози поширення грипу, ГРВІ, а також через зростання кількості хворих на пневмонію з важким перебігом у Тернополі було сформовано оперативний штаб. Однак лікарі наголошують: причин для паніки немає, адже ситуація із захворюванням на грип, ГРВІ та пневмонію в місті стабільна й контрольована, а показники захворюваності – приблизно такі самі, як і за аналогічний період минулого року.