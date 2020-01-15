У Тернополі обмежать масові заходи в закритих приміщеннях.

Від 15 січня в Тернополі рекомендовано тимчасово припинити проведення загальноміських заходів у закритих приміщеннях. Метою такого обмеження є запобігти поширенню захворюваності на грип і ГРВІ на території Тернопільської міської територіальної громади. Відповідне рішення ухвалили на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.
Водночас карантину в закладах освіти в місті не оголошували. Всі дитсадки, школи та позашкільні установи працюють у звичному режимі, навчальний процес триває.
Медики інформують: стан захворюваності на ГРВІ та грип у Тернополі нижчий від порогових показників, а середній відсоток дітей, відсутніх у класах тернопільських закладів середньої освіти через захворюваність на грип і ГРВІ, не перевищує 3,5%. Тим часом рішення про тимчасове припинення навчального процесу можуть ухвалювати самостійно керівники окремих навчальних закладів за умови відсутності 20% і більше дітей у класі через захворюваність на грип і ГРВІ. Станом на 15 січня 2020 року в Тернополі таких випадків не зафіксовано, – повідомили у пресслужбі Тернопільської міськради.
Нагадаємо, вчора для вивчення потенційної загрози поширення грипу, ГРВІ, а також через зростання кількості хворих на пневмонію з важким перебігом у Тернополі було сформовано оперативний штаб. Однак лікарі наголошують: причин для паніки немає, адже ситуація із захворюванням на грип, ГРВІ та пневмонію в місті стабільна й контрольована, а показники захворюваності – приблизно такі самі, як і за аналогічний період минулого року.
Що робити, щоб не захворіти:
1) Найкращим засобом, що забезпечує повноцінну та високоефективну профілактику грипу, є вакцинація. Щеплення від грипу радять робити дітям віком від 6 місяців, а також усім дорослим.
2) У разі захворювання якомога раніше звернутися до лікаря. Не займатися самолікуванням. Це небезпечно.
3) Регулярно вживати загальнозміцнювальні препарати та засоби для підсилення імунітету.
4) Забезпечити всім членам сім’ї повноцінне харчування з високим вмістом вітамінів у природному вигляді.
5) У період зростання захворюваності на грип необхідно:
- уникати контактів з особами, які мають симптоми грипу. Якщо така людина є у вашому оточенні, постарайтеся дотримуватися дистанції не менш ніж 2 м;
- обмежте своє перебування в місцях великого скупчення людей;
- якомога частіше провітрюйте приміщення;
- намагайтеся не торкатися очей, носа, рота немитими руками;
- уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань;
- прикривайте ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою паперовою серветкою, яку відразу ж після використання треба викинути;
- частіше мийте руки (цього правила особливо важливо дотримуватися дітям, які дуже часто торкаються руками всього, що їх оточує).
6) Відвідуйте лікарів, проводьте щоденний моніторинг рівня захворюваності за місцем проживання.
7) За місцем праці звертайтеся до керівників щодо проведення вакцинації.
15.01.2020