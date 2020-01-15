Президент Ірану вимагає від військовиків перепросин за збиття літака.

Він заявив, що відповідальні за трагедію повинні пояснити, що саме призвело до неї.

Президент Ірану Хасана Роухані закликав збройні сили перепроситися за несвоєчасне визнання провини за збитий пасажирський літак «Міжнародних авіаліній України». Про це він заявив під час виступу в прямому етері державного іранського телебачення в середу, 15 січня.

«Влада повинна ставитися до своїх громадян з повагою і довірою. Відповідальні за збиття лайнера повинні пояснити, що саме стало причиною трагедії», – цитує слова Роухані Radio Free Europe/Radio Liberty. Він закликав іранців до національної єдності на тлі протестів після авіакатастрофи.

Нагадаємо, що Boeing 737 Міжнародних авіаліній України зазнав аварії восьмого січня через кілька хвилин після старту з летовища імені Імама Хомейні в Тегерані. Загинули всі 176 осіб, котрі перебували на облавку.

11 січня КВІР взяв на себе повну відповідальність за обстріл українського пасажирського літака. «Я б вважав за краще померти і не бути свідком такої трагедії», – заявив командир військово-космічної дивізії Аміран Хаджизаде. За його словами, військові прийняли пасажирський літак за крилату ракету і збили його ракетою малої дальності.