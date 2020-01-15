Парламентська опозиція проти поспіху зі зе-децентралізацією.

Фракції демократичної опозиції Верховної Ради виступили проти поспіху з розглядом проєкту змін до Конституції від Президента України Володимира Зеленського щодо децентралізації й вимагають прозорої широкої дискусії перед голосуванням.

Про це у середу заявив із трибуни лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Партія "Голос" категорично проти поспішного розгляду проєкту закону про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади. Як це вже часто було, за хорошими гаслами ви намагаєтеся провести дві речі: посилення Президента та поступки Путіну. Запропоновані зміни до Конституції насправді – це про посилення влади Президента... Всесильні префекти зможуть ухвалювати будь-які рішення, зупиняти волю будь-яких місцевих громад", – сказав Вакарчук на засіданні ВР.

Представник партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко вважає, що проєкт Президента послаблює місцеве самоврядування.

"Префект з Президентом зупинятимуть будь-яке місцеве самоврядування", – сказав Гончаренко, котрого цитує телеканал "Прямий".

"Тобто люди обрали мера у своєму місті, а Президентові не подобається, бо він не робить все, як він хоче, і, будь ласка, до побачення – ми ставимо свого!.. На мою думку, це руйнує взагалі всю цю систему", – вважає Гончаренко.

У середу на засіданні ВР народні депутати мають намір внести до порядку денного президентський законопроєкт про зміни в частині децентралізації влади в Конституцію (№2598) і направити проєкт до Конституційного Суду для висновку про його відповідність 157-ій і 158-ій статтям Основного закону.