Разумков вдруге цофнув Зеленського: Не варто поспішати зі скороченням числа депутатів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скептично ставиться до ідеї з голосуванням за скорочення кількості депутатського корпусу у найближчі тижні.

Про це Разумков сказав на брифінґу в п'ятницю, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

Зі слів Разумкова, цей документ слід буде виносити до зали, коли "ми бачитимемо підтримку в 300 голосів".

"Таких пропозицій від них не надходило", – сказав він на брифінгу в п'ятницю, відповідаючи на запитання про те, що ВР може ухвалити цей законопроєкт у цілому в період 2-5 лютого.

"Коли це відбудеться? Подивимося. Потрібно проводити додаткові консультації з представниками різних депутатських фракцій і груп", – додав спікер.

У п'ятницю Президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про скорочення депутатів до 300 осіб "у черзі". "Цей закон, до речі, на черзі, ми також це обіцяли і повинні це зробити", – заявив Зеленський у влозі.

Раніше, 14 січня, комітет з питань правової політики рекомендував ВР остаточно внесений президентський законопроєкт №1017 "Про внесення змін до ст.76 і 77 Конституції України", який пропонує скоротити кількість народних депутатів до 300 й обирати їх за пропорційною системою.

4 лютого 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №1017. За постанову на пленарному засіданні проголосували 236 народних депутатів.

У своєму законопроєкті Президент пропонує в статті 76 Конституції України закріпити положення про кількісний склад Верховної Ради в 300 народних депутатів (наразі їх 450).

Нагадаємо, наприкінці минулого року Дмитро Разумков усупереч президентському законопроєкту ініціював власний проєкт про врегулювання кризи, зумовленої рішенням Кнституційного суду щодо антикорупційного законодавства.