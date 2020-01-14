SkyUp полетить зі Львова в Італію.

Авіакомпанія SkyUp Airlines сьогодні, 14 січня, відкриває продаж квитків з України на чотири нові напрямки до Італії. Зокрема, зі Львова авіаперевізник полетить у Бергамо, Неаполь і Рим. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

«14 січня 2020 року авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на нові напрямки до Італії. Ламеція-Терме, Бергамо, Болонья та Рим приєднаються до шести раніше відкритих італійських міст і від сьогодні доступні для бронювання на сайті авіакомпанії. Нові рейси будуть виконувати не лише зі столиці України, а й з регіонів: Одеси, Харкова, Львова», – зазначено в повідомленні.

Зі Львова SkyUp почне польоти з 29 березня. Розклад польотів буде таким:

Бергамо – понеділок, п’ятниця – з 29.03.20 по 24.10.20

Неаполь – вівторок, п’ятниця – з 29.03.20 по 24.10.20

Рим – вівторок, четвер, неділя – з 29.03.20 по 24.10.20

Вартість квитка становитиме від 1147 грн до Неаполя, від 1387 грн – в Бергамо та Рим.

З Києва SkyUp літатиме в Ламецію-Терме (середа, субота – з 30.05.20 по 30.09.20), Бергамо (понеділок, середа, субота – з 29.03.20 по 24.10.20), Болонью (вівторок, четвер, неділя – з 29.03.20 по 24.10.20) та Рим (вівторок, четвер, неділя – з 29.03.20 по 24.10.20). Вартість квитків з Києва до Ламеції стартуватиме від 2083 грн, а до решти міст – від 1532 грн.

Авіакомпанія SkyUp Airlines уже літає з України до Неаполя й Турина, а на рейси до Катанії, Пізи, Ріміні та Барі продаж квитків стартував у грудні.

Зазначимо, раніше зі Львова до Італії – до Рима, Неаполя, а також Венеції та Мілана – літала італійська авіакомпанія Ernest Airlines. Утім, перевізник не вирізнявся надійністю, його рейси часто скасовували та переносили. А з 11 січня цього року авіакомпанія припинила польоти, оскільки уряд Італії скасував її ліцензію.

«Виконуючи рішення Національного управління цивільної авіації Італії від 29 грудня 2019 року щодо тимчасового призупинення дії нашої експлуатаційної ліцензії, ми не змогли продовжити виконання рейсів з 11 січня 2020 року», – повідомлено на сайті Ernest Airlines.