Епідситуація з грипом, ГРВІ та пневмонією в Тернополі стабільна – медики.



Ситуація із захворюванням на грип, ГРВІ та пневмонію у Тернополі стабільна та контрольована, а показники захворюваності на сьогодні – приблизно такі самі, як і за аналогічний період минулого року. Про це розповіли сьогодні під час пресконференції начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Василь Даньчак та головні лікарі міста.

«Станом на сьогодні стан захворюваності на ГРВІ та грип у Тернополі нижчий за порогові показники. Це означає, що ситуація стабільна та контрольована, зважаючи на зимовий період, – пояснив пан Даньчак. – Показник захворюваності на ГРВІ становить лише 64,6% (440 випадків на 100 тисяч населення) від орієнтовного розрахункового показника визначення низького рівня початку епідемії (він становить 681 випадок)».

При цьому, за його словами, від початку року спостерігається зниження захворюваності серед дітей усіх вікових категорій.

Водночас у зв’язку з захворюваністю на грип та ГРВІ сьогодні в Тернополі провели термінове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді та сформували оперативний штаб реагування. Він упродовж трьох днів вивчатиме потенційну загрозу поширення пневмонії з важким перебігом. У разі виявлення небезпечної для здоров’я тернополян динаміки штаб підготує рекомендації про запровадження карантину в навчальних закладах і дитячих установах міста. Також штаб забезпечуватиме інформування населення про необхідність звертання до лікарів на ранніх стадіях хвороби.

Однією з причин такого широкого реагування на нібито стабільну ситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ став вихід сюжету ТСН про те, що в Тернополі стрімко зросла захворюваність на вірусну пневмонію.

«Лікарні Тернополя переповнені пацієнтами із запаленням легенів. В одній міській лікарні майже пів сотні хворих з вірусною пневмонією. Крім того, п'ятеро перебувають в реанімації, а троє уже померли. У вірусної пневмонії дуже стрімкий перебіг, а якщо вчасно не звернутися до лікарів, то людина буквально згорає», – повідомляли журналісти.

Водночас, як зазначив директор Тернопільської комунальної міської лікарні №2 (саме цей заклад у місті спеціалізується на лікуванні пневмоній) Ростислав Левчук, нині дійсно, як і щороку в цей сезон, спостерігається збільшення кількості хворих на пневмонію. За його словами, з середини грудня в закладі лікувалося 30 пацієнтів з пневмонією. Троє з них померло. Проте в жодного з них, як запевнив лікар, не було діагностовано грип чи вірусну патологію.

«На сьогодні в лікарні є 41 пацієнт з пневмонією. З них у трьох встановлено вірусно-бактеріальну пневмонію. І лише в одного діагностовано грип штаму А. Всі інші хворі – з бактеріальними формами пневмонії», – наголосив пан Левчук.

Лікар додав, що медичний заклад, який він очолює, не є переповненим, а лікарня готова до розвитку ситуації з захворюваністю на грип та ГРВІ. І наголосив на тому, щоб хворі не займалися самолікуванням, оскільки такі недуги складно лікувати власне через те, що вони запущені.

За даними Львівського обласного лабораторного центру, за другий тиждень 2020 року (8-12 січня) в області захворіли на гострі респіраторні інфекції 5764 особи, що на 409 випадків менше, ніж за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності становить 229,5, при епідемічному порозі 439,6. Серед захворілих дітей до 17 років – 55,9% (3 225 осіб).

У Львові за період захворіло, відповідно, 1485 (2-й тиждень) та 1534 (1-й тиждень) осіб, інтенсивний показник на останньому тижні – 193,1. Питома вага захворілих дітей до 17 років – 48,8%.

Щодо Івано-Франківщини, то протягом другого тижня цього року в області на грип та ГРВІ захворіло 2886 осіб, з них 2004 дитини до 17 років, що становить 70%. Інтенсивний показник – 209,6 на 100 тисяч населення, що на 9,9% менше, ніж упродовж попереднього тижня (нижче за середній багаторічний показник на 67,4%, за епідпоріг – на 49,2%)

Вищі за середньообласні показники захворюваності на ГРВІ реєстрували в м. Івано-Франківськ – 413,8 на 100 тис. населення, м. Яремча – 394,5, Калуському – 280,3, Тисменицькому – 213,6, Галицькому районах – 219,9 на 100 тисяч населення.

«Наразі діти на канікулах, тому хвороба поширюється не надто інтенсивно серед школярів. Пік очікується на кінець січня і початок лютого. Можливо, доведеться вводити у школах обмежувальні заходи. Все залежить від динаміки зростання захворюваності», – зазначила сьогодні під час наради в міськраді начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківська Марія Бойко.