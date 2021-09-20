Двох підприємців з Львівщини затримали за організацію незаконної схеми експорту лісу.

СБУ викрила схему незаконного експорту лісу, яку організували двоє підприємців з Львівщини: щомісяця за кордон нелегально вивозили до 30 вантажівок, в яких містилося близько 1000 кубометрів лісу. Про це сьогодні, 20 вересня, повідомив пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організували двоє підприємців Львівщини. Для безперешкодного вивезення лісопродукції до країн ЄС зловмисники фальсифікували документи. Для цього вони залучили службових осіб лісогосподарських підприємств Сумської, Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

«Щомісяця за придбання необлікованої лісосировини та фальсифікацію документів щодо фактичної кубомаси та сортності продукції ділки оплачували лісничим майже 4 млн грн «відкатів», – зазначено у повідомленні.

Підприємців затримали під час передачі чергового траншу хабарів посадовим особам лісогосподарських підприємств Сумщини.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201-1, ст. 368 та ст. 369 Криміналного кодексу України, у межах якого тривають слідчі дії. Правоохоронці додатково встановлюють причетність службових осіб інших підприємств та установ лісової галузі до цієї схеми.

Фото ssu.gov.ua