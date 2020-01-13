НАТО готується вжити низку заходів для захисту від російських ракет.

Їх анонсував Генсек Альянсу Єнс Столтенберґ.

 

 

НАТО має намір 2020 року відреагувати на розміщення Росією крилатих ракет 9М729 «Новатор» комплексом заходів оборонної спрямованості. Про це в понеділок, 13 січня, заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ – повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

«Щодо ракет 9М729, то ми (у відповідь – Z) плануємо працювати над системами ППО і ПРО, над звичайним озброєнням, над зміцненням стану бойової готовності та прискореної тривоги в разі запусків», – заявив Столтенберґ. За його словами, країни НАТО вже погодили відповідні заходи.

 

Столтенберґ ще раз підкреслив, що розміщення 9М729 є порушенням умов Договору про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД). «Це частина російської стратегії інвестувати в сучасні технології – в тому числі і сучасну ядерну зброю», – зазначив керівник Альянсу. За словами Столтенберга, НАТО не збирається відповідати Росії розміщенням власних ракет в Європі.

 

Ракетний комплекс з ракетою 9М729 (за класифікацією НАТО SSC-8) – розробка російського об'єднаного конструкторського бюро «Новатор», розташованого в Єкатеринбурзі. За даними західних спецслужб, Росія вже не просто випробувала, але й прийняла на озброєння 64 одиниці крилатих ракет 9М729. НАТО вважає, що створенням ракети 9М729, здатної пролетіти понад 500 кілометрів, Москва порушила умови ДРСМД. Російська сторона стверджує, що 9М729 не суперечить договору. На початку лютого 2019 року США оголосили про припинення участі в ДРСМД. Наступного дня Росія заявила про дзеркальну відповідь.

13.01.2020

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