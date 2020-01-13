У Києві висвятили в єпископи отця Степана Суса.

12 січня в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Києві відбулася архиєрейська хіротонія владики Степана Суса, єпископа Курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископа. Про це повідомляє пресслужба Київської Архиєпархії УГКЦ.

Віднині колишній настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові владика Степан Сус – куріальний єпископ Патріаршої курії УГКЦ із титулярним осідком Зігріса. Літургію очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, а співсвятителями були владика Ігор Возьняк, митрополит Львівський УГКЦ, і владика Павло Хомницький, єпарх Стемфордський.

Урочистості розпочали процесійною ходою від храму Благовіщення Пресвятої Богородиці до Патріаршого собору Воскресіння Христового.

У Патріаршому соборі владика Степан спершу тричі публічно склав визнання своєї віри. Після цього відбувся Чин архиєрейської хіротонії, на завершення якого нововисвяченого єпископа одягли в архиєрейські ризи. Тоді Блаженніший Святослав вручив владиці Степану архиєрейський жезл – символ його влади.

«Ми стали свідками народження – свячення нового єпископа. Владико Степане, дивні були дороги, якими вів Вас Господь Бог до цієї хвилини. Ви як молодий священник, мабуть, бачили, як багато сьогодні людей виїжджає з України, і думали, як їх супроводжувати та де їх шукати. Ви як той, що були настоятелем Гарнізонного Храму Петра і Павла у Львові, можливо, більше з усіх нас чули й бачили плач сучасної української Рахилі. Бо ви ховали тих хлопців, які сьогодні щедро засівають українську землю своїми кістками в надії на її свободу і незалежність. Сьогодні Господь Бог покликав Вас бути єпископом Патріаршої Курії у Києві. Бо часом є такі обставини, у яких найважливіше є те, щоб люди побачили, що з нами є Бог», – зазначив глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Присутній на хіротонії Апостольський нунцій в Україні Високопреосвященний Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті, звертаючись до нового єпископа, зауважив: «Єпископ для Церкви є дуже великим даром. Адже єпископ є наступником Апостолів, є гарантією нашої віри, а особливо вірністю нашої сучасної віри в тій вірі, яка була на початку. Складаю найкращі вітання від усієї Вселенської Церкви Українській Греко-Католицькій Церкві за цей вияв ласки. Преосвященний Владико, дар, який ви отримали, такий величний, що цілого життя не вистачить для того, щоб його збагнути».

У своєму подячному слові Владика Степан пригадав, як під час марафону він біг поруч українського прикордонника Юрія Козловського та багатьох інших, що бігли на протезах. Він тоді думав над важливістю докладання зусиль у житті. Єпископ зауважив, що для багатьох людей вставання вранці на свої ноги та ранішня гігієна – це звичайні прості речі. «Хтось для звичайних нам речей докладає великих зусиль».

«Що рухає нами вперед? Що дозволяє нам осягати нові горизонти життя? Що допомогло нашим свідкам віри, мученикам УГКЦ XX століття? Віра у Бога та зусилля. Тому не біймося щодня докладати зусиль для того, щоб бути і долати, йти та перемагати», – наголосив єпископ.

Відтак Владика Степан висловив слова подяки: «У цей день я дякую Богові, Церкві, дякую папі Франциску, Блаженнішому Святославу, Апостольському Нунцієві в Україні Клаудіо Ґуджероті, співсвятителям та усім владикам синоду єпископів УГКЦ... Дякую своїй мамі, яка жодного разу не випустила мене з дому без благословення святою водою, і татові, який завжди тихо поруч! Дякую своїй дорогій бабусі Антоніні, якій уже 94 рік, і вона сьогодні з нами. Дякую усім воїнам та друзям, парафіянам та мешканцям Львова, Чишок, Винників, Бучача. Вдячний усім Вам».

Відтак із привітальними словами виступили Владики Римсько-Католицької Церкви та Православної Церкви України, а зокрема Владика Віталій Скомаровський, секретар Римо-католицької конференції єпископів України, та Владика Олександр (Драбинко), Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України та Владика Митрофан (Бутинський), єпископ Харківський і Богодухівський.

Нагадаємо, 15 листопада у Ватикані було проголошено, що Синод єпископів Української Греко-Католицької Церкви, отримавши попередню згоду від Папи, здійснив канонічне обрання отця Степана Суса, священника Львівської архиєпархії УГКЦ, єпископом курії Києво-Галицького Верховного Архієпископа. Йому надано титулярний осідок Зіґріса.

Отець Степан Сус, настоятель Гарнізонного храму Петра і Павла (Львів), став наймолодшим католицьким єпископом у світі – у жовтні 2019-го йому виповнилося 38 років.