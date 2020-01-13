Абхаський «президент» подав до демісії на тлі вуличних протестів.

ЦВК Абхазії назвала дату перевиборів.

Рауль Хаджимба

«Президент» самопроголошеної «Абхазької Республіки», яка відкололася від Грузії, Рауль Хаджимба ухвалив рішення скласти свої повноваження. «Ставлю вас до відома, що я складаю повноваження президента в ім'я збереження стабільності в країні», – процитувало заяву Хаджимби російське інформаційне агентство ТАСС.

У п'ятницю, 10 січня, Верховний суд Абхазії скасував рішення ЦВК країни про підсумки виборів президента і постановив призначити повторні вибори. Таким чином Судова колегія задовольнила касаційну скаргу опозиціонера Алхаса Квіцинії на рішення суду першої інстанції, який визнав законними результати другого туру виборів президента.

Відставку президента повинен ще формально прийняти парламент, він розгляне це питання щойно в понеділок, 13 січня. Проте Центральна виборча комісія самопроголошеної «Абхазької Республіки» вже 12 січня призначила дату дострокових виборів «президента» – 22 березня. Про це повідомив голова ЦВК Тамаз Гогія. Він зазначив, що не згоден з рішенням Верховного суду про скасування підсумків попередніх президентських виборів, але визнає його і діє чітко в рамках закону.

У вересні минулого року на виборах глави держави в Абхазії переміг чинний президент Рауль Хаджимба. Опозиція не визнала результати голосування. 9 січня учасники протесту захопили будівлю адміністрації президента. Парламент Абхазії після цього ухвалив постанову з закликом до Хаджимби подати у відставку. Хаджимба, однак, спершу відмовлявся залишати свою посаду і закликав опозицію до перемовин задля збереження стабільності в республіці.