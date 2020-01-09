Протестувальники штурмували адміністрацію абхазького «президента» в Сухумі.

Протести виникли через невдоволення результатами президентських виборів, які відбулися ще у вересні.

У Сухумі в четвер, дев’ятого січня, відбулися акції протесту громадян, невдоволених офіційними результатами президентських виборів у Абхазії. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

Мітингувальники – за різними оцінками, від 500 до 800 осіб – ще зранку зібралися біля Абхазького драматичного театру, а потім пішли до адміністрації «президента» самопроголошеної республіки. Вони вимагали, щоб «глава республіки» Рауль Хаджимба подав до демісії, аби уникнути «гіршого сценарію».

Близько 13:00 за місцевим часом протестувальники розпочали штурм будівлі. Вони вибили двері й вікна в адміністрації «президента», й кілька десятків людей вдерлося досередини. Проте охоронці блокували їхнє подальше просування. Кабінет «президента» Абхазії було взято під посилену охорону.

Напередодні кандидат у президенти від опозиції Алхас Квіцінія подав до «Верховного суду Абхазької Республіки» касаційну скаргу на відмову суду нижчої інстанції переглянути результати другого туру президентських виборів, який відбувся в Абхазії ще восьмого вересня минулого року. За офіційними даними, чинний абхазький лідер Рауль Хаджимба тоді набрав 47,38% голосів, а Квіцінія – 46,19%. В Абхазії 127 тисяч виборців (на другий тур виборів прийшли 65 тисяч), і в абсолютній кількості розрив між Хаджимбою і Квіцінією становив лише тисячу голосів.

Опозиціонер не погодився з таким результатом. Квіцінія, його партія «Амцахара» і ще вісім опозиційних партій зажадали визнати результат недійсними. Вони арґументували це тим, що в другому турі переможець повинен набрати абсолютну більшість голосів, а у Хаджимби навіть за офіційними даними було менше 50%.

В адміністрації «президента» події в Сухумі назвали спробою державного перевороту, підкресливши, що робиться все можливе, «щоб утримати ситуацію в республіці в конституційному руслі». Рауль Хаджимба перевів силові структури на посилений режим несення служби. «У разі необхідності мною будуть вжиті заходи зі запровадження в країні надзвичайного стану», – сказав Хаджимба після засідання Ради безпеки республіки, проведеного на тлі протестів. Міністр оборони самопроголошеної республіки Міраб Кішмарія заявив, що збройні сили не втручаються в події.