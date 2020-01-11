Президент України Володимир Зеленський чекає від Ірану офіційних вибачень і компенсації у зв'язку з причетністю іранської армії до збиття літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це йдеться у коментарі Зеленського, оприлюдненому у відповідь на визнання Іраном відповідальності за збиття літака.

"Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака", – констатував голова держави.

"Наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах", – зазначив Зеленський.

"Сподіваємося, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон. Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості", – очікує Президент.

І, хоча Президент України Володимир Зеленський нині вимагає від Ірану відкритості та колаборації, буквально вчора в розмові з прем'єр-міністро Канади Джастіном Трюдо він стверджував, що "іранська сторона сприяє розслідуванню" й надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака та "чорних скриньок".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко на брифінґу в ОП заявляв, що Україна схвально оцінює співпрацю з Іраном. "Отримуємо повну співпрацю від іранської сторони... Наразі ми спостерігаємо взаємодію, необхідну й достатню для того, щоб наші фахівці могли зробити висновки", – стверджував міністр.

Володимир Зеленський також говорив Джастіну Трюдо, що всі версії причин авіакатастрофи "вважаються можливими". "Сторони погодилися, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії й усіляко сприяти проведенню об’єктивного та всебічного розслідування", – заапелював наш головнокомандувач.