Зеленський чекає від Ірану офіційних вибачень і компенсації.

 

Президент України Володимир Зеленський чекає від Ірану офіційних вибачень і компенсації у зв'язку з причетністю іранської армії до збиття літака "Міжнародних авіаліній України".

 

Про це йдеться у коментарі Зеленського, оприлюдненому у відповідь на визнання Іраном відповідальності за збиття літака.

 

 

"Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака", – констатував голова держави. 

 

"Наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах", – зазначив Зеленський.

 

"Сподіваємося, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон. Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості", – очікує Президент.

 

І, хоча Президент України Володимир Зеленський нині вимагає від Ірану відкритості та колаборації, буквально вчора в розмові з прем'єр-міністро Канади Джастіном Трюдо він стверджував, що "іранська сторона сприяє розслідуванню" й надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака та "чорних скриньок".

 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко на брифінґу в ОП заявляв, що Україна схвально оцінює співпрацю з Іраном. "Отримуємо повну співпрацю від іранської сторони... Наразі ми спостерігаємо взаємодію, необхідну й достатню для того, щоб наші фахівці могли зробити висновки", – стверджував міністр.

 

Володимир Зеленський також говорив Джастіну Трюдо, що всі версії причин авіакатастрофи "вважаються можливими". "Сторони погодилися, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії й усіляко сприяти проведенню об’єктивного та всебічного розслідування", – заапелював наш головнокомандувач.

 

11.01.2020

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