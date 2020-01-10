На Львівщині затримали контрабандиста з нарковмісними таблетками.

26-річний мешканець Львівщини намагався автівкою ввезти з Польщі до України таблетки, які містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин». Чоловіка затримали в пропускному пункті «Грушів». Понад 107 тисяч пігулок він заховав у конструктивних порожнинах автомобіля. Про це повідомила пресслужба прокуратури Львівської області. Як зазначають в СБУ, вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку становить понад 4 мільйони гривень.

У пресслужбі СБУ зазначили, що чоловік є одним зі співорганізаторів контрабанди наркотиків. Угруповання, до складу якого він входить, організувало контрабандне ввезення великих партій наркомістких речовин із Європи. За інформацією СБУ, зловмисники закуповували в одній із сусідніх країн прекурсори для виготовлення психотропів і їх збуту в Україні. За оперативною інформацією, щомісяця наркоторговці ввозили 300 тисяч пігулок із вмістом псевдоефедрину. Синтезували психотропи в нарколабораторіях, розташованих у столичному регіоні, а також у Рівненській, Харківській і Дніпропетровській областях. Збували наркотики через один із месенджерів на всій території країни.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, затриманому повідомили про підозру.

Тривають слідчі дії. За вчинене фігуранту справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.