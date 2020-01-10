В Абхазії заявили про участь українців у спробі державного перевороту.

Насправді йдеться про представників ОРДЛО.

 

                                       Ахра Авідзба

 

Громадяни України, котрі називають себе представниками «Донецької народної республіки», брали участь у спробі державного перевороту в Абхазії. Про це російському інформаційному агентству РБК повідомив представник адміністрації президента республіки. У Сухумі заявили, що зараз обставини перебування іноземних громадян на території Абхазії з'ясовуються.

 

Як стало відомо напередодні, у числі організаторів протестів в Сухумі дев’ятого січня, під час яких було захоплено будівлю адміністрації президента, перебував Ахра Авідзба – представник проросійських терористів на Донбасі, командир однієї з бригад армії «ДНР». Він є родичем убитого наприкінці листопада в Сухумі кримінального авторитета Алхаса Авідзби.

 

Нагадаємо, що протести в Абхазії розпочалися через невдоволення опозиції результатами вересневих президентських виборів, на яких з мінімальною перевагою перемогу здобув чинний президент Рауль Хаджимба. Його основним конкурентом був опозиціонер Алхас Квіцінія, котрий набрав тоді 46,19% голосів.

 

Напередодні виборів джерела РБК розповідали, що Квіцінія планував запропонувати посаду прем'єр-міністра громадянину Росії Іналу Ардзінбі, котрий чотири роки працював в управлінні президента Росії зі соціально-економічної співпраці з державами СНД, Абхазією і Південною Осетією. У цьому управлінні він очолював департамент, який займається українським питанням, і, як стверджував екс-глава СБУ Василь Грицак, займався «створенням і координацією сепаратистських організацій і рухів».

10.01.2020

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