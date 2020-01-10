США передали Зеленському важливу інформацію про авіакатастрофу в Ірані.

 

Президент України Володимр Зеленський отримав від Сполучених Штатів Америки важливу інформацію щодо обставин авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в небі над Іраном.

 

Про хід розслідування трагедії йшлося в телефонній розмові між Зеленським та державним секретарем США Майком Помпео, котра відбулася в п'ятницю, інформує пресслужба Офісу Президента.

 

 

Голова держави поінформував співрозмовника про перебіг розслідування катастрофи українського літака в Тегерані.

 

Майк Помпео висловив співчуття від американського народу у зв’язку з трагедією, підтримку та готовність сприяти у проведенні неупередженого розслідування.

 

"Вдячні за цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Я зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін та отримав важливу інформацію, яка може допомогти у розслідуванні", – сказав Володимир Зеленський.

 

Сторони також обговорили розвиток ситуації на Близькому Сході та перспективи її нормалізації.

 

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з амбасадоркою Крістіною Квін відбулася у п'ятницю вдень. У зустрічі також брав участь міністр закордонних справ Вадим Пристайко. "[Ми] отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями", – коментував Пристайко у twitter.

 

 

Як писав Z, напередодні американські медії повідомили, покликаючись на дані Пентаґону: літак збито ракетою Ірану.

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що він виключає версію про технічну несправність судна, але натякнув – літак упав через те, що "хтось помилився".

 

Ґазета The New York Time опублікувала відео, на котрому, правдоподібно, видно момент влучання ракети в український літак.

 

Президент України Володимир Зеленський після появи новин з Америки закликав партнерів ділитися інформацію з Україною. Голова держави зазначив, що версію про збиття ракетою наразі не підтверджено.

 

10.01.2020

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