США передали Зеленському важливу інформацію про авіакатастрофу в Ірані.

Президент України Володимр Зеленський отримав від Сполучених Штатів Америки важливу інформацію щодо обставин авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в небі над Іраном.
Про хід розслідування трагедії йшлося в телефонній розмові між Зеленським та державним секретарем США Майком Помпео, котра відбулася в п'ятницю, інформує пресслужба Офісу Президента.
Голова держави поінформував співрозмовника про перебіг розслідування катастрофи українського літака в Тегерані.
Майк Помпео висловив співчуття від американського народу у зв’язку з трагедією, підтримку та готовність сприяти у проведенні неупередженого розслідування.
"Вдячні за цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Я зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін та отримав важливу інформацію, яка може допомогти у розслідуванні", – сказав Володимир Зеленський.
Сторони також обговорили розвиток ситуації на Близькому Сході та перспективи її нормалізації.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з амбасадоркою Крістіною Квін відбулася у п'ятницю вдень. У зустрічі також брав участь міністр закордонних справ Вадим Пристайко. "[Ми] отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями", – коментував Пристайко у twitter.
Як писав Z, напередодні американські медії повідомили, покликаючись на дані Пентаґону: літак збито ракетою Ірану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що він виключає версію про технічну несправність судна, але натякнув – літак упав через те, що "хтось помилився".
Ґазета The New York Time опублікувала відео, на котрому, правдоподібно, видно момент влучання ракети в український літак.
Президент України Володимир Зеленський після появи новин з Америки закликав партнерів ділитися інформацію з Україною. Голова держави зазначив, що версію про збиття ракетою наразі не підтверджено.
10.01.2020