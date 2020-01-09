Автомобілістів просять не виїжджати на дороги без нагальної потреби

 

Через мороз після дощу, який випав у ніч проти 9 січня та сьогодні вранці, автошляхи Галичини перетворилися на справжні «ковзанки». Ожеледиця спричинила затори, зокрема на дорогах Івано-Франківщини на світанку стояли десятки машин. Схожа ситуація – і на шляхах Тернопільщини та Львівщини.

 

 

Поліція Івано-Франківщини попередила про складну ситуацію на дорогах і радить утриматись від поїздок транспортними засобами. Пішоходів просять бути обережними й рухатися лише тротуарами.

 

За інформацією поліцейських, на території області залучено 28 піскорозкидувачів для ліквідації ожеледиці. Ускладнення в русі досі є в селах Глибока та Лісна Слобідка в Коломийському районі. Йдеться про трасу Н-10. Туди намагається доїхати дорожня служба. Підйоми на території Калуського, Долинського та Рожнятівського району оброблені протиожеледними матеріалами.

 

Як повідомила Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області, на 12.00 рух транспорту вдалося забезпечити в усіх напрямках. Утім дорожники однаково закликали не виїжджати на дороги без нагальної потреби.

 

На Тернопільщині, де мороз після дощу скував дороги льодовою кіркою, для боротьби з ожеледдю зранку виїхав 51 піскорозкидач. «Спецмашини посипають автошляхи cумішшю піску та солі. Проїзд автошляхами області забезпечено, боротьба з ожеледицею триває», – повідомила Служба автомобільних доріг у Тернопільській області.

 

Про ожеледицю у зв’язку з випаданням дощу за мінусових температур 9 січня на більшій частині доріг Львівської області повідомила ЛОДА. Департамент з питань цивільного захисту звернувся до мешканців області з проханням утриматися від подорожі власним автотранспортом, а в разі необхідності виїзду бути особливо уважними, під час руху неухильно дотримуватися ПДР.

 

 

Як повідомили в департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА, уночі 9 січня снігоприбиральна техніка на автомобільних дорогах області працювала у посиленому режимі.

 

«До робіт з очищення автомобільних доріг залучили 30 робітників. Проїзд забезпечено по всіх автомобільних дорогах державного значення», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської облдержадміністрації Роман Кокотайло.

 

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, в ніч на 10 січня на території області очікуються опади невеликого дощу з коливанням температурних показників від трьох градусів морозу до двох градусів тепла, внаслідок чого можливе утворення ожеледиці на окремих ділянках автомобільних доріг. Окрім цього, вночі та вранці можливе погіршення видимості в опадах та тумані 500-1000 м. Удень 10 січня – без істотних опадів, температура повітря прогріється до 6 градусів тепла. Ускладнення погодних умов відповідають І (жовтому) рівню небезпечності.

 

Схожа погода буде найближчими днями й на Івано-Франківщині та Тернопільщини, де також очікуються дощі та коливання температури повітря від кількох градусів морозу до кількох градусів тепла.

 

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