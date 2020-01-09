Помер засновник «Католицького оглядача» о. Орест-Дмитро Вільчинський.


8 січня, в день Собору Пресвятої Богородиці, відійшов у вічність отець Орест-Дмитро Вільчинський – ініціатор та керівник проєкту сайту «Католицький оглядач», провідник Товариства апостольського життя «Воїни Христа Царя», священник Львівської архиєпархії УГКЦ. Про це повідомив «Католицький оглядач».

 

 

Сьогодні, 9 січня, о 18:00 відбудеться панахида за отцем Орестом у його домі в Золочеві (вул. С. Бандери 7/25), а відтак тіло перенесуть до храму св. Миколая (на валах).

 

О 19:00 архиєпископ і митрополит Львівський, кир Ігор Возняк і священники деканату відслужать заупокійний парастас.

 

У п'ятницю, 10 січня, об 11:00 відбудеться Божественна Літургія та чин похорону в храмі св. Миколая (на валах) у місті Золочів.

 

 

Для довідки:

 

Орест-Дмитро Вільчинський народився 6 листопада 1974 року в Золочеві, в родині вчителів Юрія та Лесі Вільчинських. Після закінчення школи 1991 року два місяці навчався в Івано-Франківській семінарії св. Йосафата. Відтак поїхав на філософсько-богословські студії до Загреба, де навчався в семінарії до третього курсу.

 

1994 р. вступив до новіціату отців єзуїтів у м. Спліт, через 2,5 року продовжив навчання у Філософсько-теологічному інституті ТІ у Загребі, де здобув ступінь ліценціата богослів'я. Після закінчення семінарії був висвячений на диякона владикою Мартиняком.

 

Священичі свячення отримав з рук вл. Софрона Мудрого у Великий четвер 2000 року.

 

Продовжив післядипломні студії в Хорватії, служачи впродовж трьох років у парафії Воскресіння Христового у Сесвєтськім Кралєвці. Там провадив молитовні спільноти.

 

Повернувся в Україну 2004 року й розпочав служіння у Львівській архиєпархії. Після Великодніх свят того самого року почав служити в с. Нестюки та с. Підгір’я.

 

2008 рік – сотрудник храму бл. Миколая Чарнецького. 

 

2008–2009 – служіння на парафії рівноап. Марії Магдалини в с. Бенів.

 

2009–2011 – служіння в парафії Різдва Пресвятої Діви Марії м. Золочева.

 

З 2011 року прийняв служіння провідника  Товариства християнського життя «Воїни Христа Царя».

 

З 2010 року – керівник проєкту «Католицький оглядач».

 

Останні роки свого життя присвятив написанню докторату з культурної антропології та етнології на тему: «Сакральний простір дохристиянських вірувань слов'ян східної Галичини».

 

Хворів від березня 2019 року.

 

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