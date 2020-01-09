Принц Гаррі з дружиною вирішили позбутися монаршого статусу.

Букінгемський палац невдоволений цим рішенням подружжя.

Британський принц Гаррі та його дружина герцогиня Сассекська Меґан вирішили відступити від статусу членів королівської родини. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на повідомлення на спільній сторінці в Instagram Гаррі та Меґан.

У своїй заяві вони вказали, що планують розділити свій час між Великою Британією і Північною Америкою. У повідомленні наголошується, що пара має намір «створити нову прогресивну роль всередині інституту монархії». Принц і герцогиня відзначили, що мають намір влаштуватися на роботу, щоби стати фінансово незалежними від королівської родини. Водночас вони висловили готовність і надалі «надавати повноцінну підтримку» королеві Елізабет ІІ. Це рішення, за словами Гаррі і Меґан, було ухвалено «після кількох місяців роздумів і внутрішніх обговорень».

Крім того, пара анонсувала створення нової благодійної організації. Про те, чим саме займатиметься організація, поки що не повідомляють. «Життя на два континенти дозволить нам виростити сина з повагою до королівської традиції, до якої він належить по праву народження, і одночасно розширить особистий простір нашої сім'ї і дасть можливість зосередитися на новому етапі в житті, частиною якого буде створення благодійного фонду», – йдеться в заяві принца Гаррі і герцогині Меґан.

Букінгемський палац зачепило рішенням Гаррі та Меґан. Про це пише на своїй сторінці у Twitter кореспондент ВВС Джонні Даймонд (Jonny Dymond). Королівська родина, за його словами, була незадоволена не тільки змістом заяви, а також тим, що принц і герцогиня ні з ким не порадилися.

Колишній прессекретар Букінгемського палацу Дікі Арбітер (Diki Arbiter) припустив, що принц Гаррі ухвалив рішення за велінням серця, а не розуму. За його словами, однією з причин рішення покинути двір стала пильна увага ЗМІ після народження сина Арчі. Експерт порівняв рішення подружжя зі зреченням престолу Едвардом VIII в 1936 році, котрий поступився троном заради одруження з двічі розлученою актрисою Волліс Сімпсон (Wallis Simpson).