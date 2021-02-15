Відновлений після буревію монастир Капуцинів в Олеську відкрили для відвідувачів.

На Львівщині у приміщенні колишнього монастиря Капуцинів Олеського замку, який є пам’яткою архітектури національного значення, повністю замінили дах над фондоховищами, який обвалився минулої зими внаслідок буревію. Міністр культури Олександр Ткаченко разом з керівництвом області оглянули реставраційні роботи та обговорили перспективи їх продовження, повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

Фото https://lvivoblrada.gov.ua

У межах відновлювальних робіт за кошти держбюджету торік повністю замінили 2600 м2 конструкцій даху, та забезпечили захистом від блискавок та пожеж. Також відреставрували сигнатурку над основною частиною храму. Це дозволило забезпечити нормальні умови для зберігання 12 тисяч пам'яток у фондосховищі.

«Дах – це лише перший етап у роботах. Далі – реставрація фасадів монастиря та костелу, а ще всієї огорожі, двох каплиць та будівель, що входять у комплекс монастиря. Також є амбітні плани відновити і паркову зону і сам Олеський замок, що чекає свого часу з 1970-х», – повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у дописі на своїй facebook-сторінці.

Фото https://lvivoblrada.gov.ua

Керівник Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк повідомив, що у цьому році виготовлять проектно-кошторисну документацію для комплексної реставрації фасадів будівель колишнього монастиря та Олеського замку.

«Ми зараз готуємо проектно-кошторисну документацію і будемо претендувати на те, щоб відреставрувати фасади не лише монастиря, але каплиць, що розташовані поруч, а також будівель, які належать до комплексу монастиря. Окрім того, на території є парк, який має бути відкритий для відвідувачів. Якщо говорити на перспективу, ми хотіли б відновити і сам замок», – сказав Тарас Возняк.

Фото https://lvivoblrada.gov.ua

Голова Львівської облради Ірина Гримак під час відвідин Олеського замку озвучила думку про можливе надання в концесію об’єктів історико-культурної спадщини на Львівщині. «Як варіант, це може бути держвно-приватне партнерство, тобто соціально відповідальний бізнес долучати до відновлення нашої спадщини, тим часом розвивати поруч готельну інфраструктуру та індустрію послуг чи гостинності», – зазначила Гримак.

Олександр Ткаченко, своєю чергою, розповів про два законопроекти – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження традиційного характеру середовища та протидії хаотичній забудові» та «Про державно-приватне партнерство у сфері культури».

«Є приклади, коли деякі занедбані об’єкти, в тому числі на Львівщині, віддавали в концесію, результат не дуже оптимістичний. Ці об’єкти по десять років простоювали. Режим концесії для замків не зовсім спрацьовує, у даному випадку йдеться про залучення приватних інвестицій у створення інфраструктури. Крім збереження і набування нового змісту експозиціям, бажано, щоб тут була розвинена інфраструктура, а це можна робити завдяки приватним інвестиціям. Цей баланс поєднання і приватного, і державного фінансування ефективно працює в інших сусідніх країнах. І ми його хочемо запустити в Україні», - зазначив міністр.

Нагадаємо, Львівська обласна рада у березні 2019 року надала згоду на передачу Міністерству культури України об’єкти культурної спадщини комплекси замків, що входять до туристичного маршруту «Золота підкова» – Золочівський, Олеський та Підгорецький замків, а також П’ятничанську вежу.