На Львівщині цьогоріч почнуть реставрувати замки в Олеську і Підгірцях.

 

Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики відібрала 12 пам'яток архітектури Львівщини, які цього року відреставрують у межах програми «Велике будівництво».

 

 

Із усього переліку об’єктів, які пропонували на реставрацію, відібрали 15 проєктів, що стосуються 12 пам’яток, розташованих у Львівській області.

 

«Від Львівщини експертна рада відібрала 15 проєктів, які стосуються 12 пам’яток. Зі 109 проєктів, які відібрали, це не так мало. Ми поки що не знаємо, про яку суму йдеться загалом, однак можемо сказати, що відібрані більшість об’єктів, які перебувають у віданні різних структур Мінкульту», – розповів керівник управління охорони об'єктів культурної спадщини Львівської ОДА Василь Петрик.

 

Йдеться, зокрема, про такі пам'ятки:

 

– Підгорецький замок (1640 р., пам'ятка архітектури національного значення);

 

– Жовківський замок (1606 р., пам'ятка архітектури національного значення);

 

– Олеський замок (ХІІІ ст., пам'ятка архітектури національного значення);

 

– Золочівський замок (1634 р., пам'ятка історії та культури національного значення);

 

– будівля та фасади Львівського оперного театру (1900 р., пам'ятка архітектури національного значення);

 

– будівля Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника (пам'ятка архітектури початку ХІХ ст.);

 

– камерна сцена театру імені Марії Заньковецької (1842 р.);

 

– навчальний корпус «Львівської політехніки» на вул. Князя Романа, 1-3 (1891 р., пам'ятка архітектури та історії місцевого значення;

 

– будівля наукової бібліотеки, де працював Іван Франко, на вул. Драгоманова (1608 р., пам'ятка архітектури місцевого значення);

 

– дах будівлі театру імені Лесі Українки (1931 р.);

 

– костел Успіння Пресвятої Богородиці в Угневі (1683 р.);

 

– ансамбль монастиря сестер домініканок у Белзі (1635 р.).

 

 

Відібрані пам'ятки архітектури реставруватимуть за державний кошт упродовж 2021-2024 років.

 

Зазначимо, що комплексна реставрація замкових комплексів в Олеську та в Підгірцях Львівської області увійшла до першої п’ятірки за рейтингом експертів.

 

Нагадаємо, загалом Львівська ОДА запропонувала для реставрації за програмою «Велике будівництво» 39 пам'яток архітектури.

 

Фото zbruc.eu, myukraine.co.ua

20.05.2021

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