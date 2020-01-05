У Каховці другий день протестують під відділком поліції через убивство.

 

Під управлінням поліції в Каховці (Херсонська область) другий день тривають протести через убивство місцевого мешканця – до злочину може мати стосунок поліціянт.

 

Як повідомляє кореспондентка hromadske, на акцію в неділю зібралися до 50 місцевих жителів, були родичі вбитого.

 

 

 

1 січня у Каховці  відбулася стрілянина між двома мешканцями Каховки: 29-річний чоловік щонайменше 15 разів вистрілив у бік колишнього чоловіка своєї співмешканки – 26-річного Володимира Чебукіна.

 

Від отриманих поранень Чебукін 3 січня помер. Того ж дня Каховський міськрайонний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою без права внесення застави, а поліція перекваліфікувала підозру як "умисне вбивство".

 

Родичі загиблого вважають, що нападників було декілька – лікар начебто сказав їм, що на тілі загиблого були сліди від трьох видів зброї.

 

Згодом з'ясувалося, на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня мешканці Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками й піротехнікою.

 

 

Стосовно поліціянта проводять службове розслідування. Його відсторонили від виконання службових обов’язків, а Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст. 365 Кримінального кодексу України

 

До людей у неділю вийшов начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Вербицький. 

 

"На сьогодні ми призначили низку експертиз. За домовленістю з представниками потерпілих, ми допускаємо до проведення комп’ютерно-технічних експертиз щодо мобільних телефонів, ноутбуків, вилучених комп’ютерів, домофонів поблизу місця події представника потерпілих, який стежитиме за проведенням експертиз", – розповів він.

 

"Щодо експертизи трупа. Оскільки у потерпілих є питання і вони вимагають, щоб була проведена повторна судово-медична експертиза трупа, яка відповість на суперечливі запитання, зокрема, зі скількох видів зброї були вистріли, які конкретно були тілесні ушкодження, скільки їх було, чи характерні вони для бойової вогнепальної зброї, яку було вилучено. На всі ці питання дасть відповідь повторна експертиза, яку проведе завтра комісія у складі трьох людей. Туди також допустять представника потерпілих, який стежитиме за об’єктивністю проведення експертизи", – зазначив Вербицький.

 

05.01.2020

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