Зірку попси 90-х завдяки Зеленському пустили до Києва після нелеґального турне в Криму.

Шведський музикант нігерійського походження Албан Юзома Нвапа, зірка ранніх 90-х під псевдо Dr. Alban, отримав право в'їзду на територію України завдяки втручанню Президента України. Виконавець eurodance-гіта It's My Life взяв участь у записі новорічного шоу "Кваталу 95" – дотепер він мав заборону на відвідини України, після того як відбув турне в анексованому Криму.

Про свої пригоди Dr. Alban повідомив на власній сторінці в Instagram, долучивши знимку зі самим Зеленським.

"Мені було заборонено в’їзд в Україну через моє минуле шоу на спірному півострові Крим. Завдяки втручанню Президента я зміг потрапити в Україну. Дуже гарна "вилазка" в Київ із Президентом у натовпі", – поділився співак.

Доктор Албан виступив у Криму влітку 2017 року в одному із пляжних клубів.