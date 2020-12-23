Поліцейський університет ідентифікував курсанток, які танцювали під "русскій шансон".

 

Адміністрація Харківського національного університету внутрішніх справ встановила імена курсанток, котрі танцювали під музику російського гурту "Воровайки" для соціальних мереж.

 

Про це йдеться у повідомленні на інтернет-сторінці університету.

 

 

"За фактом виявленого у соціальних мережах відео, де дівчата у формі курсантів танцюють під музичне супроводження російського шансону, триває службове розслідування. Встановлено як безпосередніх учасників відео, якими виявилися курсантки 1 курсу факультету №3, так і осіб, які за функціональними обов’язками відповідають за стан дисципліни в підрозділах", – йдеться у повідомленні на сайті.

 

Адміністрація поінформувала, що за результатами службового розслідування визначать ступінь провини кожного та заходи дисциплінарного реагування.

 

21 грудня стало відомо: у Харківському національному університеті внутрішніх справ проводять службове розслідування через відео, на якому курсантки танцюють під пісню гурту "Воровайки". Тріо виконує пісні у стилі "русскій шансон" – оспівує тюремну романтику.

 

На відео, яке поширювалося у мережах ТікТок і Telegram, п’ятеро дівчат танцюють під композицію "Наколочки". У фрагменті звучить: "Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки – гоп! – татуировочки" ("Я таке хороше матусине дитятко, ціла в татуюванях миленька студенточка. Наколочки, наколочки – гоп! – татуюваннячка").

 

"Воровайки" входять до "чорного списку" артистів, котрим заборонено в'їзд в Україну. Їх оголосили персонами non grata після запису пісні "Хохли".

 

Українські правоохоронці не вперше демонструють публічну слабкість до російської "блатної" пісні. 

 

У 2011 році заступник генерального прокурора Рінат Кузьмін публічно зіграв на роялі пісню "Мурка" – один із найбільших гітів стилю "русскій шансон".

 

Відомо, що міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко теж любив "блатняк" – слухав російський дует "Бутирка".

 

23.12.2020

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