СБУ наказала вилучити Філіпа Кіркорова із "чорного списку".

Міністерство культури та інформаційної політики на прохання Служби безпеки України виключило російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє прес-служба МКІП.

"Згідно з новим листом Служби безпеки України з проханням відкликати попередній лист про включення Філіпа Кіркорова з попереднього переліку осіб, які загрожують національній безпеці України, –МКІП виключає Кіркорова з цього списку", – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що передумови для такого рішення невідомі: офіційно Служба безпеки України не зазначає ані причин включення, ані причин виключення осіб зі списку СБУ. "Включаючи чи виключаючи тих чи інших осіб з переліку міністерство здійснює лише адміністративну технічну дію щодо оприлюднення у визначений законодавством спосіб рішення компетентних органів (у даному разі СБУ) щодо кваліфікування дій іноземних громадян, які призводять до їх включення до переліку осіб що становлять загрозу національній безпеці", – виправдовуються у Мінкульті.

Філіпа Кіркорова включили до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці, 23 червня. Як повідомила СБУ, підставою для цього стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів – це частина Російської Федерації. При цім Кіркоров регулярно виступав у Криму, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску.

"У СБУ є докази, що Філіп Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації", – зазначили в СБУ.

Сам Кіркоров заявив у відповідь, що внесення до списку – "звучить, як абсурд". Російський співак назвав українських посадовців "недалекими" і звинуватив їх у паразитуванні на гаслах і націоналістичній пропаганді.