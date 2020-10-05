Поліція відкрила карну справу через антикарантинний концерт у Харкові.

 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував харківську владу за концерт Ольги Полякової, проведений 3 жовтня під День учителя незважаючи на складну епідемічну ситуацію в реґіоні. Степанов передбачає, що після виступу Харківщина матиме ще більше випадків ковіду. 

 

 

Про це міністр охорони здоров'я заявив на брифінґу в понеділок, повідомляє "Українська правда".

 

"Харків, який зараз постійно перебуває в антирейтингу і практично щодня встановлює антирекорди... Дуже важливо було для місцевої влади провести цей концерт? Ну, звичайно, у нас же вибори – це ж головне. Не здоров'я і життя громадян, а вибори. Тому обов'язково треба було провести концерт 3 жовтня, зібрати тисячі людей. Щоб потім подивитися, яка кількість захворювань буде уже через тиждень, 10 днів", – обурився Степанов.

 

Після концерту Ольги Полякової представники Національної поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину.

 

"Слідчим Новобаварського відділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк", – поінформували у поліції області.

 

У день концерту 3 жовтня 40 співробітників Новобаварського та Холодногірського відділів поліції відвідали місце проведення концерту "з метою роз’яснення громадянам правил дотримання карантину, а також фіксації протиправних дій з боку організаторів заходу".

 

Як пише група "Об'єктив", Ольга Полякова зі сцени закликала публіку вбрати маски й дотримуватися дистанції – але хто би то слухав.

 

На афішах організхатором концерту вказували команду Геннадія Кернеса, чинного міського голови.

 

Сам Кернес лікується від важкої форми ковіду в Німеччині.

 

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