Після звернення Трампа до нації ціни на нафту стрімко зросли.

Президент США дав зрозуміти у своїй промові, що надії на швидке завершення війни марні.

Ввечері у четвер, першого квітня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації, в якому, зокрема, анонсував потужні удари по Ірану впродовж наступних «двох-трьох тижнів». Як зазначають американські експерти, після Трампового виступу зникли сподівання на швидке завершення війни на Близькому Сході. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

Промова розчарувала інвесторів, які очікували на чіткіші сигнали про вихід з конфлікту в Перській затоці. Наслідком цього стало стрімке зростання цін на нафту і падіння біржових індексів.

У четвер, другого квітня, ф'ючерси на американські індекси впали на 1,3%, а європейські ф'ючерси впали більш ніж на два відсотки. Майже всі азійські біржі були в мінусі, японський Nikkei знизився на 2,4%, а індекс MSCI акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону знизилися більш ніж на 2%.

Водночас нафта марки Brent, ціна на яку напередодні опустилася нижче 100 доларів за барель, підскочила майже на сім відсотків – до 108,15 долара, а ціна на нафту марки West Texas Intermediate зросла більш ніж на шість відсотків – до 106,75 долара.

«Трамп говорив про досягнуті цілі, але не про врегулювання конфлікту. Про продовження ударів, а не про виведення військ. Про можливу ескалацію, а не про завершення. Цей меседж не означав паніку, але в ньому явно простежувалася думка про незавершеність справи. А на ринках незавершені справи – це кисень для волатильності. Тому нафта вчинила так, як вона завжди чинить, коли ілюзія дає тріщину. Вона підскочила в ціні не тому, що війна раптово загострилася, а тому, що ринок передчасно відреагував на зниження цін у зв'язку з очікуванням її закінчення», – пояснив експерт компанії SPI Asset Management Стівен Іннес (Stephen Innes), коментуючи виступ Трампа.

«Якщо він (Трамп, – ред.) намагався вселити довіру на ринках, то це йому не вдалося. Він не відповів на ключове запитання, яке хвилює всіх інвесторів: коли це закінчиться?» – зазначив Рассел Чеслер (Russel Chesler), керівник відділу інвестицій та ринків капіталу компанії VanEck Australia.