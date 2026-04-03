Трамп звільнив Пем Бонді з посади генпрокурора США.

Експерти вважають, що вона недостатньо жорстко розправлялася з ворогами американського президента.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звільнив Пем Бонді (Pam Bondi) з посади генерального прокурора і міністерки юстиції США. Про це повідомили телеканал CNN з покликом на джерела в Білому домі. За словами джерел, виконувати обов'язки генпрокурора тепер буде Тодд Бланш (Todd Blanche), який до цього обіймав посаду заступника Бонді.

Відомо, що Трамп зустрічався з Бонді увечері в середу, першого квітня. Їхня зустріч пройшла в Овальному кабінеті перед тим, як Трамп звернувся до нації з приводу війни в Ірані. На цій зустрічі Трамп і відправив Бонді до демісії.

Згодом Трамп сам оголосив про відставку Бонді через свою соцмережу Truth Social. «Пем Бонді – Велика Патріотка Америки та вірний друг, вона вірно служила генеральним прокурором протягом останнього року. Пем приголомшливо працювала, керуючи потужним ударом по злочинності по всій країні, внаслідок чого вбивства впали до найнижчого рівня з 1900 року. Ми любимо Пем, і вона переходить на дуже потрібну та важливу нову роботу в приватному секторі, про що буде оголошено незабаром», – написав Трамп.

Про причини демісії наразі немає офіційної інформації. Експерти вказують, що прихильники Трампа були незадоволені тим, як міністерство юстиції під керівництвом Пем Бонді діяло під час публікації матеріалів справи Джеффрі Епштейна. Крім того, Бонді, з точки зору інших членів команди Трампа, недостатньо зробила в частині кримінального переслідування опонентів президента, зокрема колишнього директора ФБР Джеймса Комі (James Comey) і генеральної прокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс (Letitia James).

Нагадаємо, що на початку березня Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем (Kristi Noem), на її місце було призначено сенатора від Оклахоми Марквейна Малліна (Markwayne Mullin). Це була перша велика кадрова перестановка в адміністрації Трампа за його другу каденцію в Білому домі.