Від спричинених грипом ускладнень померла людина.

В Україні від ускладнень вірусу грипу типу А 31 грудня 2019 року помер чоловік. Це підтвердили лабораторні дослідження.

В Центрі громадського здоров’я МОЗ України зазначили, що пацієнт із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року. Йому проводили реанімаційні заходи, однак врятувати його життя медикам не вдалось.

Загалом з початку епідсезону вже госпіталізували 53 527 осіб, із них 79% діти. Водночас, з початку жовтня проти грипу вакциновано 227 417 осіб.

В Центрі громадського здоров’я зазначають, що найкраща профілактика грипу – щорічна вакцинація. "Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання", – прокоментували фахівці.