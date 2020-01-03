Від спричинених грипом ускладнень померла людина.

 

В Україні від ускладнень вірусу грипу типу А 31 грудня 2019 року помер чоловік. Це підтвердили лабораторні дослідження.

 

В Центрі громадського здоров’я МОЗ України зазначили, що пацієнт із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року. Йому проводили реанімаційні заходи, однак врятувати його життя медикам не вдалось.

 

Загалом з початку епідсезону вже госпіталізували 53 527 осіб, із них 79% діти. Водночас, з початку жовтня проти грипу вакциновано 227 417 осіб.

 

В Центрі громадського здоров’я зазначають, що найкраща профілактика грипу – щорічна вакцинація. "Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання", – прокоментували фахівці.

 

03.01.2020

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