Мінекономіки готує план дій на білорусько-російську нафтову кризу.

 

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка заявив, що зупинення постачань російської нафти до Білорусі не вплине на ситуацію в Україні у короткостроковій перспективі. Водночас, міністерство розробляє план дій у відповідь на ризики.

 

 

"Рішення про зупинення постачань нафти з РФ до Республіки Білорусь на ситуацію в Україні найближчим часом ніяк не вплине. Ми постійно моніторимо ситуацію і працюємо над спільним планом дій щодо усунення будь-якого негативного впливу, який стосується товарообігу нафти та нафтопродуктів з РФ (прямого й опосередкованого)", – сказав Качка в коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

Білоруські НПЗ – ВАТ "Нафтан" (Новополоцьк, Вітебська область) та Мозирський НПЗ (Гомельська область) – констатували відсутність контрактів із російськими НК на постачання нафти і припинення постачання сировини з 1 січня 2020 року.

 

Обидва НПЗ продовжують роботу на накопичених наприкінці грудня залишках сировини.

 

На підприємствах зазначають, що поточні запаси нафтової сировини дають змогу зберегти завантаження НПЗ на технологічно прийнятному рівні до середини січня.

 

03.01.2020

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