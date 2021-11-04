Путін та Лукашенко затвердили нову військову доктрину Росії та Білорусі.

Вони підписали 28 союзних програм, які визначають подальшу інтеґрацію Москви та Мінська.

Президент Росії Володимир Путін та білоруський диктатор Олександр Лукашенко у четвер, четвертого листопада, на засіданні Вищої державної ради союзної держави Росії та Білорусі затвердили 28 союзних програм. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru. Засідання проходило режимі відеоконференції. Причому Лукашенко провадив конференцію з Мінська, а Путін – з окупованого Севастополя.

28 союзних програм визначають подальшу інтеґрацію Москви та Мінська і спрямовані на уніфікацію законодавства двох держав у різних сферах народного господарства. Про більшість з них повідомляли лише у загальних рисах, подробиці їхньої реалізації поки що невідомі.

Трохи більше російські ЗМІ говорили про оновлену військову доктрину та міґраційну концепцію. Перша ​​військова доктрина Союзної держави була ухвалена ще 2001 року, друга – 2018 року. Два тижні тому глава Міноборони РФ Сергій Шойгу назвав новий документ відповіддю на загрози та тиск із боку «так званого колективного Заходу». Які конкретно положення доктрини змінилися, на засіданні Вищої держради не говорили, але Лукашенко підкреслив, що Росія та Білорусь готові посилювати реґіональне угруповання військ Союзної держави, яке, за його словами, «є надійним щитом безпеки для пострадянського простору».

Передбачається, що до спільної міґраційної політики увійдуть угода про обмін інформацією про перебування в Росії та Білорусі громадян третіх країн, консолідація зусиль боротьби з нелеґальною міґрацією, а також угода про взаємне визнання віз, яка, як зазначали раніше в МЗС РФ, дозволить сформувати «"шенґен" для двох».

Окрім того, відомо, що у підписаних союзних програмах декларовані плани інтеґрувати валютні системи двох країн, створити спільний платіжний простір та нові принципи оподаткування.

«Ми маємо намір спільно протистояти будь-яким спробам втручання у внутрішні справи наших суверенних держав. І Росія, звичайно, продовжуватиме надавати допомогу братньому білоруському народу. Жодних сумнівів тут немає», – запевнив Путін під час відеоконференції.

Лукашенко у своєму виступі сказав, що «окремі телеграм-канали» у Росії сумнівалися в тому, що документ буде підписано. «Ми сьогодні відповідаємо на це питання усією Вищою держрадою», – заявив він.

28 союзних програм було погоджено Путіним та Лукашенком ще на зустрічі у вересні в Москві. Потім їх схвалили на засіданні Ради міністрів Союзної держави.