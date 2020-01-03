За грудень львів’яни заплатять менше за гарячу воду й тепло.



У Львові зменшили розмір нарахувань за опалення та гарячу воду для населення і бюджетних установ міста за грудень 2019 року. Оплата за опалення в грудні для споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» зменшиться в середньому на 26%, а оплата за гарячу воду – в середньому на 20,7%. Відповідне рішення «Про зміну розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з центрального опалення, централізованого постачання гарячої води» ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету ЛМР.

Щодо конкретних цифр, то в січні львів’яни отримають платіжки з меншими приблизно на 100-300 грн рахунками, залежно від фактичного споживання теплової енергії, – зазначила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк. За її словами, такі нарахування отримають дві категорії: населення – ті, хто має централізоване опалення, та бюджетні організації, серед яких – школи, садочки, поліклініки та лікарні.

«Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», львівським теплопостачальним підприємствам – ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» – необхідно провести зміни у розмірі нарахування за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води окремим споживачам – категорії населення і бюджет – за грудень 2019 року», – повідомила пані Маруняк.

Відповідно до згаданої постанови, теплопостачальне підприємство як виконавець послуг із централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, може ухвалити рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для своїх споживачів, починаючи вже з нарахувань за грудень 2019 року.

Як роз’яснила Ірина Маруняк, оскільки в грудні ціна газу зменшилася на 26%, то й розмір нарахування за тепло зменшать орієнтовно на 26%. А у зв’язку зі зменшення вартості газу буде зменшено й розмір нарахування за кубометр гарячої води – на 20,7%.

Тож, відповідно до рішення виконкому, ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго» мають провести зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води споживачам категорії «населення» та «бюджет» за грудень 2019 року, у зв’язку зі зміною для них ціни природного газу протягом опалювального періоду 2019/2020 років (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника).

Департамент житлового господарства й інфраструктури ЛМР на підставі розрахунків, отриманих від ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго», має подати пропозиції до міського бюджету Львова, щоб передбачити кошти на компенсацію суми збитків львівським комунальним теплопостачальним підприємствам через зміну розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води споживачам за грудень 2019 року.

А ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго» мають скерувати листи в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щоб для теплопостачальних підприємств було встановлено справедливий економічно обґрунтований тариф на теплопостачання.

Як прокоментував ці рішення мер Львова Андрій Садовий, наразі йдеться лише про платежі за грудень, оскільки тарифи встановлює не виконавчий комітет, а державний регулятор. Відтак він звернувся до НКРЕКП із проханням провести виїзне засідання у Львові для визначення справедливого тарифу за тепло з урахуванням постанови уряду.