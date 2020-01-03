У Карпатах створять розгалужену мережу рятувальників.

Напередодні Нового 2020 року партнери зі Львівщини, Івано-Франківщини та Польщі підписали Договір про партнерство щодо спільної реалізації проєкту «SWIFT: Карпатська пошуково-рятувальна мережа», який стартував з 1 січня за співфінансування Європейської Комісії. Про це йдеться на facebook-сторінці Project Carpathian Mountain Rescue Cooperation Platform.

Проєкт має на меті об’єднати гірських громадських рятувальників Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей і запропонувати механізм залучення волонтерів для пошуку та порятунку людей в Карпатах, – зазначили на офіційній сторінці проєкту «SWIFT: Карпатська пошуково-рятувальна мережа».

Проєкт розвиватиме мережу громадських, добровільних та офіційних рятувальників для безпеки й порятунку людей у Карпатах на основі інноваційних рішень ІКТ, покращених індивідуальних навичок і технічних можливостей волонтерських команд гірських рятувальників.

Фото: facebook.com/Project-SWIFT-Carpathian-search-rescue-network

У рамках реалізації проєкту передбачено низку заходів, спрямованих на встановлення діалогу між владою та громадянським суспільством, щоб усунути наявні проблеми та здійснити реальні кроки задля підвищення безпеки в горах. Зокрема:

• Конференції, щоб об'єднати зацікавлені сторони, побудувати співпрацю й розробити ініціативи, створити механізми залучення волонтерів до пошуку й порятунку людей у горах, налагодити співпрацю між представниками громадськості та влади;

• Створення й облаштування регіональних громадських навчальних центрів у селі Довге (Львівська область) і селищі Ворохта (Івано-Франківська область) для навчання гірських рятувальників у реальних умовах – забезпечити підготовку громадських рятувальників на постійній основі;

• Серія спільних навчань гірських рятувальників та підвищення рівня їхньої кваліфікації відповідно до узгодженої програми, що включатимуть навчання з рятування на гірських річках; тренінги з наземного пошуку (LandSar); навчання з порятунку на місцевості зі складним рельєфом; зимові навчання;

• практична підготовка та стажування гірських рятувальників в Польщі на базі Гірського добровільного загону рятування – Група Криніцка;

• Для представників національних природних парків / заповідників, залучених до співпраці з рятувальними групами, організують два «круглі столи» з питань співпраці та безпеки.

• Для оперативної роботи буде створено мобільний додаток, електронні бази даних небезпечних місць, туристичних притулків, рятувальних пунктів, медичних установ, туристичних маршрутів у Карпатах. Мобільний додаток створить можливість автоматично надсилати SMS з місцем розташування в оазі надзвичайних ситуацій службам порятунку, які працюють у гірських регіонах.

Фото: facebook.com/Project-SWIFT-Carpathian-search-rescue-network

У підсумку партнери проєкту сформують мережу рятувальників у Карпатах, приєднання до якої дозволить швидко реагувати на надзвичайні ситуації та гарантувати безпеку на пішохідних маршрутах Чорногори, Горган, Бескидів, що охоплюють близько 120 кв. км, які відвідують тисячі туристів на рік, включаючи іноземних.

Лідер проєкту – ГО “Асоціація гірських провідників «Ровінь»” (Львівська область).

Партнери проєкту: Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Гірський Добровільний Загін Рятування Група Криніцка (Польща).

Громадська організація «Гірський рятувальний центр» (Івано-Франківська область).

Проєкт реалізовуватимуть упродовж 32 місяців.