Справа Шеремета: На місці закладення вибухівки провели експеримент із підозрюваною.

 

Вночі на 3 січня у Києві на вулиці Івана Франка слідчі у "справі Шеремета" здійснили слідчий експеримент за участю Юлії Кузьменко, підозрюваної в тому, начебто вона заклала вибуховий пристрій під автомобіль журналіста у липні 2016 року. Слідчі порівнювали ходу й поставу з антропологічними особливостями жінки, зафіксованої на камерах спостереження, в момент вірогідного встановлення вибухівки.

 

 

Про це повідомляє "5 канал".

 

Юлію Кузьменко одягнули в одяг, подібний до того з літа 2016 року, та, підстрахувавшись ланцюгом, водили встановленим слідчими маршрутом. 

 

Адвоката Кузьменко, Владислава Добоша, не попередили про слідчі дії завчасно. Втім, захисник пані Юлії встиг доїхати на місце убивства Шеремета ще до початку експерименту. 

 

У слідчому експерименті передбачалася участь у Андрія Антоненка (Riffmaster), котрого підозрюють у створенні злочинної групи, "культивуючи велич арійської раси". Втім, Антоненко відмовився брати участь в експерименті без своїх адвокатів. 

 

Жоден з трьох захисників Антоненка не встиг прибути вчасно. Йому запропонували адвоката з системи безоплатної правової допомоги. Антоненко відмовився.

 

 

03.01.2020

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