Галичина відзначить день народження Бандери.





У середу, 1 січня, відбудеться відзначення 111-ї річниці від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери. Урочистості з цієї нагоди відбудуться в Тернополі, Львові й Івано-Франківську.

Зокрема, у Львові о 14:00 відбудеться покладання квітів до пам'ятника Степанові Бандері на площі Кропивницького. Після цього присутні спільно помоляться за Україну та пройде громадське віче.

У Тернополі в Українському домі відбудеться урочиста академія, а також покладання квітів до пам’ятника Степанові Бандері.

В Івано-Франківську о 13.30 розпочнеться піша хода громадськості міста за маршрутом: Вічевий майдан – вул. Незалежності – вул. Степана Бандери – Європейська площа. О 14.00 на Європейській площі біля пам’ятника Степанові Бандері відбудеться святкове віче за участю представників духовенства, влади та громадськості міста.

Пам'ятник Бандері у Львові. Фото: wikimapia.org