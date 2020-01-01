У Києві відбулася смолоскипна хода на честь народин Бандери.

У Києві відбулася смолоскипна хода, приурочена 111-й річниці від дня народження Степана Бандери.
Як повідомляє аґенція УНІАН, традиційний урочистий захід стартував о 18:00 від пам’ятника Кобзареві у парку Шевченка.
Націоналісти запалили смолоскипи й рушили від Червоного корпусу Київського університету бульваром Тараса Шевченка та Хрещатиком до будівлі Київської міськдержадміністрації, де провели урочисте віче.
Згідно з даними поліції Києва, в акції взяло участь приблизно 1000 громадян; публічну безпеку та порядок забезпечували 250 правоохоронців. "Порушень громадського порядку не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
01.01.2020