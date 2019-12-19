У Львові відзначають 40-річчя легендарної «80-ки».

Сьогодні 80-та окрема десантно-штурмова бригада святкує 40-річчя від дня створення. З цієї нагоди на плацу військової частини А0284 відбулись урочисті заходи, які розпочали з покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам АТО (ООС). Бригаду привітали з річницею представники міської та обласної влади. Найкращим бійцям вручили подяки та грамоти.

Зокрема, подяки від громади міста, до кожної з яких додадуть премію в розмірі 5 тисяч гривень, отримали:

підполковник Андрій Оринчин — начальник командного пункту — заступник начальника штабу з бойового управління військової частини А0284

майор Юрій Яріш – заступник командира 1 десантно-штурмового батальйону з озброєння військової частини А0284

капітан Максим Капустін – заступник командира 2 десантно-штурмового батальйону з озброєння військової частини А0284

старший сержант Тарас Скрипинець – начальник ремонтної майстерні спеціальної техніки ремонтного взводу роти десантного забезпечення військової частини А0284

старший сержант Валерій Філін – головний сержант – командир гармати 4 розрахунку 2 самохідного артилерійського взводу 3 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи військової частини А0284

молодший сержант Юлія Станішевська – начальник радіолокаційної станції взводу управління командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А0284.

Серед інших урочистих заходів сьогодні відбулося вручення подарунків дітям загиблих воїнів-десантників з нагоди дня Святого Миколая. А на завершення урочистостей присутні змогли переглянути показові виступи бойової навченості підрозділів бригади, а ще отримали нагоду ознайомитися з сучасними зразками озброєння та технікою, побачити участь особового складу у відкритому занятті з повітрянодесантної підготовки.

Фото: loda.gov.ua

Для довідки:

80-та окрема десантно-штурмова бригада (80 ОДШБр, в/ч А0284, пп В3720) – військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Базується у Львові.

80 окрема десантно-штурмова бригада (початкова назва – 80 парашутно-десантний полк) сформована в березні 1955 року. Перше місце дислокації полку – м. Гайджунай (Литва). 1960 року полк передислокували в Баку та долучили до складу 104-ї повітряно-десантної дивізії. 19 грудня 1979 року військову частину передислокували в м. Хирів Львівської області. Відтоді 19 грудня для особового складу бригади є Днем частини.

На початку 1990-х частина була навчальним центром, згодом переформована на бригаду. У 1990-х, 2000-х роках брала участь у міжнародних навчаннях, миротворчих місіях під егідою ООН.

Навесні 2014 року в числі перших була піднята для відбиття російської агресії. Підрозділи бригади брали участь у боях за Слов'янськ, згодом – у Луганській області, де вели бої в районі Георгіївки і Лутугиного, Луганського аеропорту, Новосвітлівки і Хрящуватого. Восени 2014 року бійці бригади потрапили в засідку під Веселою Горою, згодом брали участь у боях за 32-й блокпост.

З 2016 року бригада була переформована на десантно-штурмову і отримала танковий підрозділ.

Найвідомішим подвигом бригади є оборона Луганського аеропорту, де військовослужбовці майже п’ять місяців героїчно тримали оборону. 80 бригада також брала участь в обороні Донецького аеропорту, де виконували бойові завдання воїни 3-го батальйону.