Зеленський не бачить підстав позбавити Медведчука "заслуженого юриста".

 

Президент України Володимир Зеленський відмовився задовольнити петицію про позбавлення Віктора Медведчука звання заслуженого юриста України.

 

Про це йдеться в офіційній відповіді Зеленського на петицію на сайті Президента України.

 

 

"Матеріали, які відповідають визначеним законом підставам для прийняття головою держави законного рішення, в Офіс Президента України не надходили", – виправдовується Банкова.

 

Президентський офіс зазначає, що законодавство передбачає два механізми позбавлення державної нагороди: або у випадку засудження особи за тяжкий злочин за поданням суду, або за здійснення терористичної діяльності.

 

"Рішення щодо застосування таких персональних санкцій за пропозиціями Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України приймається Радою національної безпеки і оборони України, вводиться в дію указом Президента України та набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов’язковим до виконання", – розтлумачили в ОП.

 

Петиція про позбавлення звання заслуженого юриста депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука набрала понад 30 тисяч підписів.

 

Згідно з арґументами автора петиції Владислава Грезєва, підставою для зняття звання є те, що Медведчук, будучи адвокатом поета Василя Стуса, порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовившись захищати його в суді. 

 

"Дива не сталось. Володимир Зеленський не наважився. Медведчук і надалі "заслужений", – прокоментував Владислав.

 

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