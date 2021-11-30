У Львові не зноситимуть скульптуру Ксавера Моцарта.

Петиція про демонтаж пам'ятника Францу Ксаверу Моцарту у Львові не отримала підтримки депутатів Львівської міської ради. За підсумками обговорень сьогодні, 30 листопада, за демонтаж проголосували лише 12 депутатів, повідомила пресслужба Львівської міськради.

За підсумками обговорень, петиція про демонтаж скульптури Ксаверу Моцарту на площі Маланюка у Львові набрала 12 голосів підтримки, 14 депутатів проголосували «проти», а 17 – утрималися.

Авторка петиції Наталія Криничанка не була присутньою на сесії. Проте було досить багато депутатів і громадських діячів, які перед голосуванням висловлювали свою позицію.

«Я приголомшений, що така петиція дійшла до такого рівня підтримки. Те, що мистецькі смаки містян не збігаються, є звичною специфікою європейських міст. Демонтажем цього пам’ятника міська рада засигналізувала б, що наше місто перебуває поза європейським культурним простором. На радість нашим ворогам», – зазначив почесний громадянин Львова Мирослав Маринович Маринович.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев додав, що на цю петицію є також альтернативне звернення, яке за рекордні 13 годин набрало 500 потрібних голосів.

«На думку багатьох мистецтвознавців та людей, які пов’язані зі сферою культури, ця скульптура доволі органічно виглядає в тому просторі. До слова, до петиції, яку ми розглядаємо і яка збирала голоси 1,5 місяця, є зареєстрована додаткова петиція, яка за пів дня набрала аналогічну кількість голосів. Це свідчить про те, що львів’янам ця скульптура таки полюбилась», – сказав Антон Коломєйцев.

Врешті під час голосування лише 12 депутатів з «Європейської солідарності» і «Свободи» підтримали петицію про демонтаж пам’ятника, серед яких виявився і секретар ради Маркіян Лопачак, який не згоден з тим, що пам’ятник Моцарту встановили саме на площі Маланюка.

«Радянська влада не признавала сучасного мистецтва. Це безпрецедентне питання, яке ми сьогодні розглянули. Бо жоден пам’ятник, скульптура, монумент не викликали таких дебатів у Львові. Мені приємно, що Львів показав сьогодні свою принциповість, підтримку сучасного мистецтва і здорового глузду», – зазначив після голосування міський голова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що пам’ятник Францу Ксаверу Моцарту у Львові встановили у межах п'ятого ювілейного фестивалю LvivMozArt та на честь 230-річчя з дня його народження. Скульптуру спроєктував австрійський скульптор Себастьян Швайкерта.

Фото city-adm.lviv.ua, zbruc.eu