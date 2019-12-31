Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз Україна" та російський "Газпром" підписали 5-річний контракт на транзит російського газу українською територією на 2020-2025 роки. Росія взяла на себе зобов'язання на ґарантовані мінімальні обсяги транспортування газу за принципом "качай або плати". Очікувана вигода – $7,2 млрд.

Про підписання угоди повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

З його слів, контракт розрахований на п’ять років з можливістю пролонґації ще на 10 років на аналоґічних умовах. Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд м куб газу на перший рік та 40 млрд м куб на наступні 4 роки. Водночас, фактичні обсяги можуть бути вищими.

"Наша команда захистила національні інтереси України. Це позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку", – запевнив Гончарук.

Із українського боку угоду підписував комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко. З його слів, підписання угоди сторонами відбулося в різних місцях: Вітренко поставив свій підпис на контракті у Відні о 14:30, а голова "Газпрому" Алєксєй Міллєр – ввечері підписав у Санкт-Петербурзі.

"Ми з ним проводили переговори до глибокої ночі, сподіваючись, що підпишемо контракти в одному місці, але мені для підписання потрібні були погодження правління та наглядової ради "Нафтогазу", а також Кабміну, тому довелося перенести підписання і робити це вже по черзі і дистанційно", – пояснив Вітренко у Facebook.

Контракт підписано за принципом "качай або плати" – Росія ґарантовано муситиме розрахуватися з Україною за передбачений угодою обсяг транзиту.

"Це перший раз в історії України, коли "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом «качай або плати». До цього часу тільки закупівлі газу в "Газпрому" покривалися схожим, але невигідним для України та вигідним для Росії принципом «бери або плати»", – прокоментував представник НАК.

Вітренко додав, що ґарантовані обсяги – "це мінімум, а не максимум, якого ми очікуємо". "При цьому додаткові обсяги з більшою гнучкістю бронювання будуть оплачуватися за вищим тарифом", – пояснив він.

Україна також підписала із Росією угоду про врегулювання, котра передбачає вицофування сторін зі Стокгольмського арбітражу.

"Коли я підписував угоду про врегулювання, що передбачає відкликання всіх поточних позовів і скарг з обох сторін, мені було сумно за ту роботу і знання, які я зі свою командою у них вклали. З нашого боку це були інтелектуальні шедеври, а не просто позови та скарги. Але я розумію, що наша відподальність перед українцями вимагає від нас ухвалювати рішення в інтересах національної компанії, а не у власних інтресах. Інтереси країни – це продовження транзиту, це отримання грошей зараз, а не за рік, і тим більше, не за 3-7 років", – прокоментував Юрій Вітренко, додавши, що транзит – "це геополітика і безпека".

З його слів, позовні вимоги України до Росії на $12,2 млрд були "економічним стимул продовжити транзит". І насправді арбітраж задовольнив би вимоги України лише частково.

"Мене іноді дивує, що «експерти» кажуть про наш позов на 12,2 мільярда доларів і про те, чи є економічний сенс від нього відмовлятися в обмін на транзит на умовах «качай або плати» з гарантованими доходами у розмірі 7,2 мільярда доларів плюс можливість значних додаткових доходів від транзиту. Саме я придумував і обґрунтовував цей позов, і тому я маю підстави вважати, що я знаю, як потрібно приймати це рішення", – заспокоює Вітренко.

Комерційний директор НАК підсумував, що завдяки арбітражу Україна отримала від Росії $5 млрд: "2,1 мільярда доларів ми фактично отримали у вигляді газу (через залік, який провів арбтраж), 2,9 мільярда доларів "Газпром" сплатив грошима".

Президент України Володимир Зеленський привітав укладення угод із Росією. "Кінець року, але не досягнень", – зазначив він у Facebook.