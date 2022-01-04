Росія різко скоротила транзит газу через територію України.

 

З початку 2022 року Росія зменшила транзит газу через Україну. Наразі обсяги прокачування газу вдвічі менші від заброньованих.

 

 

Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

 

"3 січня 2022 року транзит природного газу з РФ зменшився до 52,5 млн куб. м в добу при заброньованих обсягах в 109,6 млн куб. м в добу. Очікується, що сьогодні, 4 січня, падіння транзиту продовжиться, адже номінації станом на початок газової доби складать близько 50,5 млн куб. м в добу", – написав Макогон.

 

Зі слів гендиректора, "це буде найнижчий рівень транзиту, починаючи з кінця січня 2020 року".

 

"Газпром" не інформує про причини зменшення транзиту", – резюмував Макогон.

 

Згідно з даними словацького газотранспортного оператора Eustream, прокачування російського газу через Україну у напрямку Словаччини на початку січня 2022 року впало втричі.

 

Якщо 31 грудня 2021 заявка була 83,8 млн куб. м, то на 1 січня 2022 року вона впала до 49,5 млн куб. м, на 2 січня – до 35,5 млн куб. м, а на 3 січня – до 26,1 млн куб. м, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

Загалом у 2021 році середньодобове прокачування через пункт "Вельке Капушани" становило 76,6 млн куб. м.

 

04.01.2022

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