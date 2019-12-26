Російський віцепрем'єр тішиться, що Україна бере лише $2,9 млрд.

Віцепрем'єр Росії Дмітрій Козак, заявив, що виплата компенсації в 2,9 мільярда доларів за Стокгольмським арбітражем – це "крапля в морі" для Росії у порівнянні з іншими можливими ризиками для РФ.

Про це Козак заявив в інтерв'ю телеканалу "Россія 24".

"Передбачити, наскільки хто виграв, не може ні Україна, ні ми... 2,9 млрд дол, які ми заплатимо на виконання рішення суду, яке вже вступило в силу, – це крапля в морі в порівнянні з тими претензіями, які могли б бути для Росії ", – зазначив Козак.

Нагадаємо, 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли принципової домовленості з щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів Росія зобов'язалася виплатити Україні живими грішми 2,9 млрд доларів, натомість офіційний Київ мусить відмовитися від решти скарг проти російського монополіста.