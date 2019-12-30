Обрано керівників управлінь юстиції у Франківську та Львові.

 

Міністерство юстиції визначило переможців повторного конкурсу на зайняття вакантних посад начальників Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) і Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ). Про це повідомив перший заступник міністра юстиції Євгеній Горовець.

 

 

Так, переможцем конкурсу на посаду начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) став Юрій Добош. Посаду начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) обійме Вікторія Васильчук.

 

Нагадаємо, нещодавно Міністерство юстиції України оголосило повторний конкурс на вакантні посади начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів), начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) та начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса). Як зазначили на сайті Мін’юсту, переможець конкурсу на зайняття вакантної посади начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) відсутній.

 

Фото: Facebook/Юрій Добош

 

27-річний юрист і підприємець Юрій Добош мешкає в Києві, хоча родом зі Львова. Вищу освіту здобував у Львівському національному університету імені Івана Франка (спеціальність «Правознавство»), а також отримав диплом із «Міжнародного комерційного права» в університеті Ексетера (Англія), – інформує 032.ua. 

 

Працював у фірмах Arzinger, Wragge Lawrence Craham & Co (Англія), юристом АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери». Із 2016 року – заступник голови правління ГО «Місійне згромадження імені святих Кирила і Методія», цього року став директором ТОВ «Центр натуральних харчових технологій і бджільництва». Із вересня 2019 року був штатним радником голови ЛОДА Маркіяна Мальського.

 

Фото: promin.cv.ua

 

Для Вікторії Васильчук це вже друге «пришестя» в Івано-Франківськ. Вона вже була керівницею Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області, звідки її перевели на аналогічну посаду в Чернівецькій області. Перед тим 16 років працювала на юридичному факультеті Чернівецького національного університету, в якому раніше здобувала освіту. Із 2014 року виконувала обов’язки заступниці декана.

 

30.12.2019

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