Мін'юст продав виправну колонію у Львові за 407,5 мільйонів гривень.

Міністерство юстиції продало двома лотами майно Львівської виправної колонії №48, що на вул. Хуторівка у Львові за 407 мільйонів 500 тисяч гривень. Вартість майна колонії під час аукціону зросла у кілька разів, повідомив міністр Денис Малюська.

Львівська виправна колонія складається з двох частин і має будівлі загальною площею 39,8 тис. м² на земельній ділянці площею 13 гектарів. У четвер, 3 червня, Міністерство юстиції провело два аукціони з продажу колонії на онлайн-майданчику ProZorro.Sale.

На перший аукціон виставили близько ста об’єктів нерухомості, розташованих на ділянці площею 10,7 га. Стартова ціна лоту становила понад 132 мільйони 500 тисяч гривень. У торгах брали участь сім покупців, найбільшу пропозицію подало ТзОВ «Девелопмент інжиніринг сервіс». Компанія запропонувала майже утричі більше за стартову вартість – 377 мільйонів 500 тисяч гривень.

На другому аукціоні продавали три приміщення відокремленої частини виправної колонії, площею 0,9 га. Стартова ціна становила 3 мільйони 500 тисяч гривень. У цьому аукціоні взяли участь дев’ять компаній. Переможцем стало ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», яка запропонувала за це майно 30 мільйонів гривень, що майже у дев’ять разів більше, ніж стартова вартість.

Міністерство юстиції найближчим часом має укласти угоди з переможцями торгів і тоді аукціони вважатимуться офіційно завершеними.

За даними аналітичної системи YouControl, архітектурна компанія «Девелопмент інжиніринг сервіс» заснована у 2015 році. Її власником є львів’янин, власник кількох будівельних компаній Тарас Зубик. Тарас Зубик є керівником ПАТ «Львівський проектний інститут», що входить у групу компаній «СофтСерв». Власниками ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» є депутат Львівської міської ради Роман Федишин та Андрій Чіпчар.

Зазначимо, «Великий розпродаж в'язниць» – програма Міністерства юстиції, за якою продають законсервовані в'язниці, котрі вже не працюють, або ж в'язниці в поганому стані, які звільняють спеціально для продажу. За задумом, інвестори отримують земельні ділянки з підведеними інженерними мережами, а міністерство – гроші на будівництво нових виправних закладів із кращими умовами.

Львівська колонія №48 перестала функціонувати з лютого 2018 року, засуджених перевели в інші виправні заклади. У Львові за кошти з її продажу планують збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній. У березні виконком Львівської міськради погодив державній кримінально-виконавчій службі містобудівні умови і обмеження на будівництво нового СІЗО на понад 800 арештантів.

Тим часом територія колишньої Львівської виправної колонії №48 планується під забудову. У вересні 2020 року виконком ЛМР погодив відповідні умови. Зокрема, житлова забудова повинна займати менше ніж 25% території; громадська забудова – не менше 65%; під рекреаційні функції слід відвести не менше 10%; передбачити загальноосвітню школу на 18 класних кімнат та дитячий садок на 180 місць.

Фото minjust.gov.ua, facebook.com/Denis-Malyuska, wikimapia.org