Мін'юст продав виправну колонію у Львові за 407,5 мільйонів гривень.

 

Міністерство юстиції продало двома лотами майно Львівської виправної колонії №48, що на вул. Хуторівка у Львові за 407 мільйонів 500 тисяч гривень. Вартість майна колонії під час аукціону зросла у кілька разів, повідомив міністр Денис Малюська.

 

 

Львівська виправна колонія складається з двох частин і має будівлі загальною площею 39,8 тис. м² на земельній ділянці площею 13 гектарів. У четвер, 3 червня, Міністерство юстиції провело два аукціони з продажу колонії на онлайн-майданчику ProZorro.Sale.

 

На перший аукціон виставили близько ста об’єктів нерухомості, розташованих на ділянці площею 10,7 га. Стартова ціна лоту становила понад 132 мільйони 500 тисяч гривень. У торгах брали участь сім покупців, найбільшу пропозицію подало ТзОВ «Девелопмент інжиніринг сервіс». Компанія запропонувала майже утричі більше за стартову вартість – 377 мільйонів 500 тисяч гривень.

 

На другому аукціоні продавали три приміщення відокремленої частини виправної колонії, площею 0,9 га. Стартова ціна становила 3 мільйони 500 тисяч гривень. У цьому аукціоні взяли участь дев’ять компаній. Переможцем стало ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», яка запропонувала за це майно 30 мільйонів гривень, що майже у дев’ять разів більше, ніж стартова вартість.

 

 

Міністерство юстиції найближчим часом має укласти угоди з переможцями торгів і тоді аукціони вважатимуться офіційно завершеними.

 

За даними аналітичної системи YouControl, архітектурна компанія «Девелопмент інжиніринг сервіс» заснована у 2015 році. Її власником є львів’янин, власник кількох будівельних компаній Тарас Зубик. Тарас Зубик є керівником ПАТ «Львівський проектний інститут», що входить у групу компаній «СофтСерв». Власниками ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» є депутат Львівської міської ради Роман Федишин та Андрій Чіпчар.

 

Зазначимо, «Великий розпродаж в'язниць» – програма Міністерства юстиції, за якою продають законсервовані в'язниці, котрі вже не працюють, або ж в'язниці в поганому стані, які звільняють спеціально для продажу. За задумом, інвестори отримують земельні ділянки з підведеними інженерними мережами, а міністерство – гроші на будівництво нових виправних закладів із кращими умовами.

 

Львівська колонія №48 перестала функціонувати з лютого 2018 року, засуджених перевели в інші виправні заклади. У Львові за кошти з її продажу планують збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній. У березні виконком Львівської міськради погодив державній кримінально-виконавчій службі містобудівні умови і обмеження на будівництво нового СІЗО на понад 800 арештантів.

 

Тим часом територія колишньої Львівської виправної колонії №48 планується під забудову. У вересні 2020 року виконком ЛМР погодив відповідні умови. Зокрема, житлова забудова повинна займати менше ніж 25% території; громадська забудова – не менше 65%; під рекреаційні функції слід відвести не менше 10%; передбачити загальноосвітню школу на 18 класних кімнат та дитячий садок на 180 місць.

 

Фото minjust.gov.ua, facebook.com/Denis-Malyuska, wikimapia.org

04.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Сюрпризи Львівської опери
Львівська національна опера завершить сезон 4 липня. Цього місяця театр підготував чимало сюрпризів: від поновлення вистав до запрошення співаків – зірок світових оперних сцен від Нью-Йорка до Сіднея. Огляд топ-подій червня.
03.06.21 | | Штука
Тестування атомної зброї створило унікальні квазікристали
Під час вибуху Триніті, що відбувся в липні 1945 року, виник найстаріший квазікристал, створений людиною.
03.06.21 | | Наука
Смерть «Гангрени»
Андрій Бондаренко
Яким форматам і видам мистецтва можна існувати у міському публічному просторі, а яким – ні? Які є легітимними, а які – ні? Чому приватна думка нав’язується усім у формі ультиматуму, без жодної спроби публічного діалогу?
02.06.21 | | Штука
Завезені
Ілько ЛЕМКО
Ця тема належить до тих, які, кажуть, краще не чіпати. Але її час від часу прориває. Завезені мають бути конче депортовані.
01.06.21 | | Дискурси
Проти поверховности
Маріян Козак
Всеукраїнська вартість нас галичан у нашому галичанстві, бо коли галицька характерність об'єднаються з придніпрянським розмахом, українство стане дійсною сполукою душі і тіла
01.06.21 | | Минуле
Є історії, які хочуть бути написаними
Любов Загоровська
Підійшло троє ромських малюків, питають «Ви збираєте гроші на війну?» І зі своїх кишень повитягували гривню-дві, кілька таких купюр, старший хлопчик кожну сестричку підняв, щоб вона могла кинути гроші в скриньку.
01.06.21 | | Штука
Страшне і тихе слово Sürgün
Депортація кримських татар – одна з цілого циклу геноцидних практик Радянського Союзу. Втім, ми не можемо дозволити, щоби пам'ять про неї була розмита. 
01.06.21 | | Україна
Нейротехнології та нейроправа
Наїф аль Родхан
Чилі може стати першою країною, що законодавчо захистисть права на свободу волі, особисту автономію та конфіденційність розуму.
31.05.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.