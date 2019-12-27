У Львові визначили найкращі різдвяні вітрини (фото).


Міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні нагородив подяками переможців конкурсу «Краща вітрина». Зазначимо, конкурс на найкраще різдвяно-новорічне оформлення вітрин тривав з 20 листопада до 20 грудня.

 

 

Підприємці й мешканці могли долучитися до створення святкової атмосфери, декоруючи свої вітрини, вікна й балкони в центральній частині міста.

 

Переможцями конкурсу стали:

 

колектив «Майстерні карамелі» (вул. Сербська, 13) – І місце

 

 

колектив весільного салону дизайнерських суконь «Milla Nova» (просп. Шевченка, 3) – ІІ місце

 

 

колектив ресторану «Оцет» (площа Ринок, 25) – ІІІ місце

 

 

Цього року рекомендованою стилістикою оформлення конкурсних вітрин є стиль арт-деко, що заохочує учасників конкурсу до використання етнічних геометричних візерунків і декоративних елементів. Під час оцінювання поданих на участь у конкурсі об'єктів комісія враховувала інноваційність композиційного рішення, використання ілюмінацій і механічних конструкцій, зовнішній технічний та естетичний стан об'єкта. У конкурсі могли взяти участь об'єкти, розміщені в центральній частині м. Львова.

 

Переможців обрали 24 грудня на засіданні конкурсної комісії.

 

27.12.2019

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